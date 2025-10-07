Accueil » AMD signe un méga-accord avec OpenAI pour 6 GW de processeurs IA et défie Nvidia

AMD signe un méga-accord avec OpenAI pour 6 GW de processeurs IA et défie Nvidia

AMD signe un méga-accord avec OpenAI pour 6 GW de processeurs IA et défie Nvidia

Le paysage des semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle est en pleine mutation. AMD vient d’annoncer un partenariat stratégique avec OpenAI, marquant un tournant majeur dans la course à la puissance de calcul.

L’accord, d’une durée de cinq ans, prévoit que AMD fournira jusqu’à 6 gigawatts de processeurs dédiés aux centres de données d’OpenAI, un projet destiné à soutenir la croissance exponentielle de modèles tels que ChatGPT.

Une première phase à 1 gigawatt dès 2026

Selon le communiqué d’AMD, la collaboration commencera avec le déploiement d’un gigawatt de GPU AMD Instinct MI450 dès la seconde moitié de 2026. Ces processeurs seront utilisés pour alimenter les centres de données d’OpenAI, renforçant ainsi la capacité de calcul nécessaire à l’entraînement et à l’inférence de modèles d’IA de plus en plus puissants.

AMD prévoit que ce partenariat générera « des dizaines de milliards de dollars de revenus » au cours des prochaines années, bien que les détails financiers exacts n’aient pas été communiqués.

L’annonce a immédiatement eu un impact sur les marchés : les actions d’AMD ont bondi de 24 % en préouverture après la publication de l’accord lundi matin.

AMD contre Nvidia : une rivalité technologique qui s’intensifie

Ce partenariat vient directement challenger la domination de Nvidia sur le marché des puces d’IA. Le mois dernier, OpenAI avait déjà révélé une « collaboration stratégique » avec Nvidia, prévoyant le déploiement d’au moins 10 gigawatts de centres de données alimentés par les GPU du géant californien.

Cependant, cet accord avec Nvidia n’a pas encore été finalisé — il repose sur une lettre d’intention et inclut une clause selon laquelle Nvidia pourrait investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans OpenAI.

En parallèle, AMD obtient désormais le statut de « partenaire stratégique de calcul central » (core strategic compute partner) auprès d’OpenAI, tandis que Nvidia conserve celui de « partenaire stratégique privilégié pour le calcul et le réseau » (preferred strategic compute and networking partner).

Une alliance industrielle d’ampleur historique

L’accord prévoit également une clause inédite : OpenAI aura la possibilité d’acquérir jusqu’à 160 millions d’actions AMD — soit environ 10 % du capital de l’entreprise — au prix symbolique d’un cent par action, si certains objectifs de performance sont atteints.

Pour Sam Altman, PDG d’OpenAI : « Ce partenariat représente une étape majeure dans la construction de la puissance de calcul nécessaire pour réaliser le plein potentiel de l’intelligence artificielle. Le leadership technologique d’AMD dans les puces hautes performances va nous permettre d’accélérer nos avancées et de démocratiser les bénéfices de l’IA ».

De son côté, Lisa Su, PDG d’AMD, a salué « une collaboration historique » : « Nous sommes ravis de travailler avec OpenAI pour déployer la puissance de calcul IA à une échelle massive. Cette alliance réunit le meilleur des deux entreprises et soutiendra l’un des projets d’IA les plus ambitieux au monde ».

Un contexte de partenariats multiples pour OpenAI

Ce nouvel accord s’inscrit dans un contexte de restructuration stratégique pour OpenAI. En janvier, l’entreprise avait assoupli son partenariat exclusif avec Microsoft, l’autorisant à nouer des accords avec d’autres fournisseurs de cloud et de calcul.

Depuis, OpenAI a signé plusieurs mémorandums d’entente non contraignants, notamment un nouveau partenariat préliminaire avec Microsoft en septembre, ouvrant la voie à une future introduction en bourse de la société.

Ces alliances témoignent de la volonté d’OpenAI de diversifier ses sources d’infrastructure pour garantir sa croissance, tout en réduisant sa dépendance à un seul fournisseur — un choix stratégique dans une période où la demande en puissance de calcul explose.

Une bataille de titans pour l’avenir de l’IA

Ce partenariat AMD–OpenAI marque une étape clé dans la guerre des semi-conducteurs pour l’IA. Face à Nvidia, leader incontesté du marché avec ses GPU H100 et H200, AMD veut s’imposer comme une alternative crédible, misant sur des architectures plus ouvertes et une meilleure efficacité énergétique.

Pour OpenAI, cette diversification garantit une capacité de calcul plus flexible et sécurisée, tout en créant un écosystème technologique multi-fournisseurs mieux adapté à ses ambitions planétaires.

À terme, ces accords pourraient redéfinir la hiérarchie du marché des processeurs IA et déterminer quels acteurs domineront la prochaine décennie de l’intelligence artificielle.