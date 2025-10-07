Accueil » Jours Flash Prime Amazon : le Google Pixel 10 Pro XL enfin en promotion avec 300 € de réduction

Membres Amazon Prime, c’est votre moment ! Les Jours Flash Prime 2025 Amazon sont lancés, et les meilleurs smartphones Android profitent de réductions spectaculaires. Parmi eux, une première : le tout nouveau Google Pixel 10 Pro XL bénéficie enfin d’une remise exclusive de 300 €, réservée aux abonnés Prime.En effet, Amazon vend aujourd’hui la série Pixel 10 avec les Buds 2 offerts.

Ainsi, on retrouve une offre pour le Pixel 10 Pro XL à 1 627,35 euros, pour un modèle de 512 Go avec les Pixel Buds Pro 2, soit une économie de 18 %. Pour ceux qui préfèrent le Pixel 10, l’offre des Pixel Buds Pro 2 est également disponible au prix de 849 euros, soit une remise de 17 %.

Une offre inédite, valable seulement pendant 48 heures — et susceptible de disparaître à tout moment.

Un design premium et une prise en main exemplaire

Le Pixel 10 Pro XL reprend le design emblématique de son prédécesseur, le Pixel 9 Pro XL — et ce n’est pas un défaut. Son châssis en aluminium poli et son dos en verre mat offrent un rendu élégant et une excellente ergonomie.

C’est un vrai smartphone haut de gamme, digne de rivaliser avec les meilleurs du marché, tout en gardant ce style Google reconnaissable entre mille.

L’écran du Pixel 10 Pro XL reste un OLED de 6,8 pouces avec un rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, mais Google a franchi un cap côté luminosité. Le panneau peut désormais atteindre 2 800 nits, offrant une lisibilité parfaite même en plein soleil. Les couleurs sont éclatantes, le contraste profond et le défilement ultra fluide — de quoi profiter pleinement de vos vidéos, jeux et applications.

Un appareil photo plus performant que jamais

Côté photo, Google reste maître du jeu. Le Pixel 10 Pro XL embarque :

Un capteur principal de 50 mégapixels ultra précis

Un objectif ultra grand-angle de 48 mégapixels

Un téléobjectif périscopique 5x de 48 mégapixels, encore plus performant grâce à la nouvelle génération de Super Res Zoom

Résultat : des clichés d’une netteté impressionnante, même à distance, et une colorimétrie naturelle qui conserve toute la magie des scènes du quotidien.

Puissance et intelligence grâce au Tensor G5

Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce Tensor G5, développée par Google. Elle offre un gain de puissance notable par rapport au modèle précédent, sans atteindre toutefois les performances brutes d’un Galaxy S25 Ultra ou d’un iPhone 17 Pro Max.

Mais dans la pratique, le smartphone se montre ultra fluide : les applications s’ouvrent instantanément, la navigation est rapide et les fonctions d’IA Gemini intégrées enrichissent réellement l’expérience utilisateur (rédaction, photo, recherche, etc.).

Un flagship complet, enfin à prix réduit

Le Pixel 10 Pro XL coche toutes les cases : design soigné, écran sublime, appareil photo d’exception, IA performante et écosystème Android pur signé Google.

Et avec cette remise exclusive de 300 € pendant les Jours Flash Prime Amazon, difficile de résister.

Offre réservée aux membres Amazon Prime, valable jusqu'au 8 octobre 2025 à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.