Les Jours Flash Prime Amazon 2025 : les meilleures offres high-tech à ne pas manquer

Le pré-Prime Day de l’année est lancé ! Amazon a officiellement donné le coup d’envoi des Jours Flash Prime, une opération de deux jours remplie de promotions exclusives pour les membres Prime.

L’événement se déroule du 7 au 8 octobre, jusqu’à 23 h 59, avec des réductions massives sur des milliers de produits.

Jours Flash Prime : Deux Prime Days valent mieux qu’un

Pour la deuxième fois cette année, les chasseurs de bonnes affaires ont droit à un nouveau rendez-vous shopping. Avec les Jours Flash Prime, Amazon reprend la formule gagnante de son Prime Day estival et propose une nouvelle vague de remises exceptionnelles sur la tech, la maison, la mode et le divertissement.

Comme toujours, les promotions sont réservées aux abonnés Amazon Prime. Mais pas de panique : une période d’essai gratuite de 30 jours suffit pour accéder à toutes les offres — à condition d’annuler avant la fin si vous ne souhaitez pas continuer.

Les meilleures offres tech des Prime Deal Days

La rédaction a passé au crible les centaines d’offres pour vous présenter les meilleurs bons plans high-tech de ce Prime Day d’octobre 2025 :

Ordinateurs portables et tablettes : remises sur les modèles Lenovo, Samsung et Apple

Smartphones: baisses de prix sur les gammes Galaxy, Pixel et OnePlus

Casques et écouteurs : les Sony WH-1000XM5, Bose QuietComfort et AirPods Pro en promo

Objets connectés : Amazon Echo, Fire TV Stick, Philips Hue et bien d’autres à prix cassés

Accessoires PC et écrans : claviers mécaniques, souris Logitech, moniteurs 4K à petits prix

Astuces pour profiter au maximum des Prime Deals

Soyez rapide : les offres éclair sont limitées dans le temps et en quantité.

Préparez une liste d’envies : ajoutez vos produits préférés pour repérer immédiatement les baisses de prix.

Utilisez l’application Amazon : suivez les promos en temps réel et recevez des alertes personnalisées.

Testez Prime gratuitement : activez l’essai gratuit de 30 jours pour profiter des remises dès maintenant.

Les Jours Flash Prime 2025 marquent le retour du meilleur moment de l’année pour faire des économies sur la tech et l’électronique. Entre les smartphones, les gadgets connectés et les équipements de bureau, il y a de quoi se faire plaisir sans exploser son budget.

Mais attention : les promotions ne durent que deux jours. Fin de l’événement : le 8 octobre à 23 h 59 précises.