Accueil » Instagram Rings : Meta offre des bagues en or à ses meilleurs créateurs — un prix entre prestige et malaise

Instagram Rings : Meta offre des bagues en or à ses meilleurs créateurs — un prix entre prestige et malaise

Instagram Rings : Meta offre des bagues en or à ses meilleurs créateurs — un prix entre prestige et malaise

On ne s’attendait pas à ce que Instagram s’inspire d’un film d’horreur pour célébrer la créativité. Et pourtant, la nouvelle campagne « Instagram Rings » évoque étrangement l’ambiance du film culte The Ring, avec ses visuels sombres et son cercle blanc inquiétant.

Mais rassurez-vous : ici, personne ne sort d’un puits — Meta veut simplement récompenser ses créateurs les plus influents avec un prix… en forme de bague.

Instagram Rings : un nouveau prix pour les créateurs

Meta a officialisé le lancement de « Instagram Rings », un programme de récompenses inédit qui vise à honorer les 25 créateurs les plus marquants de la plateforme.

Chaque lauréat recevra :

une véritable bague en or, symbole de leur statut d’élite sur Instagram,

et plusieurs avantages exclusifs sur leur profil, comme :

un anneau doré autour de leur photo de profil,

la possibilité de personnaliser la couleur de leur arrière-plan,

et même de modifier le bouton « J’aime » à leur image.

Selon Meta, le but est de « célébrer ceux qui n’ont pas peur de prendre des risques créatifs et de s’exprimer à leur manière ». Les premiers gagnants devraient être annoncés le 16 octobre 2025, si l’on en croit la vidéo promotionnelle publiée par Instagram.

Un prestigieux jury (et éclectique)

Pour cette première édition, Instagram a réuni un jury de haut niveau, composé de :

Spike Lee, réalisateur oscarisé,

Marc Jacobs, icône de la mode,

Marques Brownlee (MKBHD), créateur tech mondialement connu,

et Adam Mosseri, le patron d’Instagram lui-même.

Ce panel prestigieux montre que Meta ne veut pas d’un simple coup marketing, mais d’un véritable « prix culturel », à mi-chemin entre les Oscars et les CFDA Awards.

Le vrai objectif : fidéliser les créateurs face à la concurrence

Ce lancement arrive à un moment clé : la bataille pour retenir les créateurs s’intensifie entre Instagram, TikTok et YouTube.

Meta cherche à renforcer la loyauté de ses influenceurs, qui génèrent une grande partie de l’engagement — et donc des revenus publicitaires.

Plutôt que d’offrir des primes financières, le groupe mise sur le prestige et la reconnaissance symbolique, avec un objet tangible (la bague) et des avantages exclusifs sur la plateforme.

Selon The Hollywood Reporter, ces bagues seraient réellement en or, un détail qui vise à créer un sentiment d’appartenance à une élite créative.

Pas d’argent, mais du prestige

L’absence de récompense financière a suscité le débat. Certains y voient un signe de restriction budgétaire chez Meta, tandis que d’autres saluent une initiative qui valorise le talent plutôt que les chiffres.

Instagram a déjà dépensé des milliards pour rémunérer les créateurs via ses bonus et ses programmes publicitaires. Avec « Rings », la plateforme mise sur la reconnaissance sociale et esthétique, pas sur le cash.

Et cela pourrait fonctionner : un profil auréolé d’un anneau doré attire l’attention, augmente la visibilité et peut même booster les opportunités de partenariat.

Vers une « cérémonie annuelle » du contenu social ?

Instagram Rings pourrait devenir un événement annuel, avec de nouvelles catégories (mode, tech, art, activisme, etc.) et une ouverture aux créateurs internationaux. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large de Meta : faire d’Instagram non plus seulement un réseau social, mais une vitrine artistique mondiale.

Toutefois, certains observateurs restent sceptiques. Le concept semble flou :

Quels sont les critères précis de sélection ?

Combien de temps les gagnants garderont-ils leurs privilèges ?

Et pourquoi cette esthétique inquiétante inspirée de The Ring ?

Malgré les interrogations, Instagram Rings marque une évolution dans la façon dont les plateformes valorisent leurs créateurs. Loin des simples algorithmes ou bonus financiers, Meta cherche à donner une dimension émotionnelle et statutaire à la création de contenu.

Reste à voir si ces bagues deviendront le nouveau symbole du prestige numérique… ou si elles rejoindront la longue liste des expériences oubliées de Meta.