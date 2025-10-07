Accueil » Elon Musk : xAI sortira son premier jeu « généré par l’IA » avant la fin de 2026

Elon Musk : xAI sortira son premier jeu « généré par l’IA » avant la fin de 2026

Elon Musk : xAI sortira son premier jeu « généré par l’IA » avant la fin de 2026

Elon Musk ne compte pas laisser passer la révolution du jeu vidéo par intelligence artificielle. Sur X, le milliardaire a confirmé que le premier jeu développé par le studio interne de xAI verrait le jour avant la fin de l’année 2026.

« Le studio xAI sortira un grand jeu généré par l’IA avant la fin de l’année prochaine », a déclaré Musk dans son post publié ce lundi. Une annonce brève, mais qui suscite déjà beaucoup de spéculations dans le monde du gaming.

Un jeu entièrement généré par l’intelligence artificielle ?

Depuis plusieurs mois, Elon Musk évoque son ambition de fusionner IA et jeu vidéo. En février dernier, il avait partagé une offre d’emploi sur X destinée aux développeurs « intéressés par la conception de jeux fondés sur les principes de l’intelligence artificielle ».

Début octobre, il a relancé l’appel à candidatures pour renforcer l’équipe du xAI Game Studio.

Si Musk n’a encore rien révélé sur le genre ou le gameplay du futur titre, sa formule de « great AI-generated game » laisse entendre que l’intelligence artificielle pourrait être au cœur du processus de création — voire même de l’expérience de jeu elle-même.

Le projet pourrait s’appuyer sur les technologies existantes de xAI, notamment le modèle linguistique Grok 4 et le générateur vidéo Grok Imagine, capables de produire des environnements virtuels en temps réel.

Une nouvelle ère du jeu vidéo généré par IA

Le concept n’est pas totalement inédit :

Microsoft a déjà présenté une version expérimentale de Quake II générée par IA, capable de créer les visuels en direct ;

Roblox, de son côté, propose Roblox Cube, un outil d’IA permettant aux créateurs de concevoir des mondes de jeu à la volée.

Mais si Musk réussit à livrer un jeu complet, narratif et immersif entièrement conçu par l’IA, cela pourrait marquer un tournant majeur pour l’industrie. Un jeu capable de générer son univers, ses dialogues et ses missions à la volée — c’est le fantasme ultime de l’IA appliquée au gaming.

Un RPG à la sauce xAI ?

Aucune information n’a filtré sur le type de jeu en développement, mais on sait qu’Elon Musk est amateur de RPG (Role-Playing Games). Il a déjà mentionné plusieurs de ses titres préférés : Diablo IV, Path of Exile et The Battle of Polytopia.

Tout laisse donc penser que le premier jeu du studio xAI pourrait s’inspirer de ce genre RPG, misant sur la stratégie et la personnalisation. Mais d’autres observateurs imaginent un FPS (First-Person Shooter) plus grand public, à la manière de Call of Duty ou Battlefield, pour maximiser l’impact médiatique.

Si le calendrier annoncé se confirme, le jeu de xAI sortirait avant fin 2026 — soit potentiellement avant le très attendu GTA VI. De quoi attiser la curiosité (et le scepticisme) d’une industrie où les cycles de développement s’étendent généralement sur plusieurs années.