Tim Cook déclare qu’il pourrait quitter Apple dans les 10 prochaines années

Après le décès prématuré de Steve Jobs en octobre 2011, Tim Cook a pris la tête d’Apple en tant que PDG. Depuis lors, Cook a dirigé le géant de Cupertino et a réalisé de nombreux projets d’envergure. Cependant, dans une récente interview, Tim Cook a déclaré qu’il pourrait quitter Apple à un moment donné dans les dix prochaines années.

Si vous ne savez pas qui est Tim Cook, laissez-moi vous présenter brièvement son parcours. Diplômé de l’université d’Auburn en 1982, Tim Cook a travaillé pendant 12 ans dans le secteur informatique d’IBM. Avant de rejoindre Apple en 1998, Cook a été vice-président des matériels d’entreprise chez Compaq pendant seulement 6 mois.

Après avoir été embauché par Steve Jobs, Cook est devenu le premier vice-président d’Apple chargé des opérations mondiales. À ses débuts, Cook était connu pour ses méthodes de réduction des coûts et ses capacités à générer des bénéfices. Plus tard, après la mort de Jobs, il est devenu le directeur général d’Apple.

Sous sa supervision, Apple a développé plusieurs produits innovants, lancé de nouvelles gammes de produits comme l’Apple Watch et la gamme d’AirPods, et est également devenue une entreprise multimilliardaire. En outre, Cook est également un activiste qui lutte contre l’injustice sociale à l’encontre de la communauté LGBTQ et le racisme.

Le chef d’Apple a récemment fait une apparition dans la dernière édition du podcast « Sway » de Kara Swisher. Au cours de l’interview, Cook et Swisher ont abordé plusieurs sujets allant de l’impact des réseaux sociaux sur la société et de l’état actuel de la Big Tech à son surnom de « Tim Apple » et au procès d’Epic Games. En outre, Swisher a également interrogé Cook sur l’avenir des voitures électriques et la Tesla d’Elon Musk.

Pas encore la retraite

Vers la fin de l’interview, lorsque Swisher a demandé si Cook allait travailler chez Apple pendant 10 ans de plus, Cook a donné une réponse négative. Ses mots exacts étaient : « 10 ans de plus, probablement pas. Mais je peux vous dire que je me sens bien en ce moment. Et la date n’est pas en vue. Mais 10 ans de plus est une longue période et probablement pas 10 ans de plus ».

Donc, d’une certaine manière, Cook a confirmé qu’il se retirera de son poste à un moment donné dans les dix prochaines années. Cependant, comme il l’a mentionné, la date ou l’année de sa retraite n’est toujours « pas en vue ».