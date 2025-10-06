Accueil » OpenAI et Jony Ive : Des défis techniques majeurs retardent le projet d’appareil IA sans écran

OpenAI et Jony Ive : Des défis techniques majeurs retardent le projet d'appareil IA sans écran

L’ambitieux projet mené conjointement par OpenAI et le célèbre designer d’Apple Jony Ive fait face à des défis techniques majeurs. Selon le Financial Times, les deux partenaires rencontrent des difficultés importantes dans la conception de leur premier appareil d’intelligence artificielle sans écran, prévu pour 2026.

Un appareil « sans écran » pour une nouvelle ère de l’informatique

L’idée derrière ce projet est audacieuse : créer un appareil compact, de la taille d’une paume, capable de comprendre le monde physique et de répondre aux requêtes vocales de son utilisateur.

Plutôt qu’un smartphone ou un ordinateur classique, l’appareil s’appuierait sur la puissance des modèles d’IA conversationnelle d’OpenAI pour offrir une interaction fluide, naturelle et omniprésente.

En mai dernier, OpenAI a officialisé le rachat de io, la start-up fondée par Jony Ive et Sam Altman, pour un montant de 6,5 milliards de dollars. À cette occasion, Altman avait annoncé vouloir créer avec Ive une « nouvelle génération d’ordinateurs alimentés par l’IA », marquant une rupture avec les interfaces visuelles traditionnelles.

Des problèmes techniques encore non résolus

Selon le Financial Times, plusieurs obstacles retardent actuellement le développement du projet. Le premier défi concerne la « personnalité » de l’appareil : l’équipe cherche à déterminer comment l’IA doit interagir avec son utilisateur. Faut-il qu’elle adopte un ton proactif et « humain », ou qu’elle reste en retrait et minimaliste ?

L’un des prototypes testés repose sur un mode « always on », c’est-à-dire que l’appareil écoute en permanence son environnement pour détecter les besoins de l’utilisateur — sans qu’il soit nécessaire de le solliciter verbalement. Mais, cette approche pose de sérieuses questions de confidentialité, et le groupe peine à définir quand et comment l’appareil doit intervenir sans paraître intrusif ou agaçant.

Confidentialité et infrastructure : deux points de friction

Outre la personnalité de l’assistant, le projet se heurte à deux autres problématiques :

La gestion de la vie privée , puisque l’appareil captera des signaux audio et visuels en continu. OpenAI doit trouver un équilibre entre performance et respect de la confidentialité des utilisateurs.

, puisque l’appareil captera des signaux audio et visuels en continu. OpenAI doit trouver un équilibre entre performance et respect de la confidentialité des utilisateurs. L’infrastructure informatique, car le traitement en temps réel de flux audio-visuels exige une puissance de calcul massive et une connexion stable à des serveurs d’IA — un défi logistique et énergétique considérable.

Ces difficultés pourraient repousser la date de lancement initialement prévue pour 2026.

Une vision révolutionnaire, mais encore floue

Pour Sam Altman, ce projet vise à repenser la relation entre l’humain et la machine. L’objectif serait de proposer une interface « invisible », où l’IA s’intègre dans la vie quotidienne sans dépendre d’un écran. Une vision qui rappelle certains concepts déjà explorés par Humane (avec son AI Pin) ou Rabbit R1, mais avec l’expertise du designer iconique d’Apple.

Jony Ive, à l’origine du design de produits légendaires comme l’iMac, l’iPod et l’iPhone, apporte une approche centrée sur la simplicité et l’émotion, que l’on retrouve dans les premières maquettes de l’appareil.

Une ambition colossale, mais semée d’embûches

Le partenariat entre OpenAI et Jony Ive symbolise une nouvelle tentative de redéfinir l’interface homme-machine. Mais, les ambitions « post-écran » du projet se heurtent à des réalités techniques, éthiques et matérielles qui risquent de retarder sa concrétisation.

Si les deux hommes parviennent à surmonter ces obstacles, le résultat pourrait annoncer une rupture aussi marquante que celle de l’iPhone en 2007. Dans le cas contraire, ce projet deviendra peut-être un exemple de plus des rêves d’IA trop ambitieux face aux contraintes du monde réel.