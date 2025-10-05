Vivo OriginOS 6 : la surcouche Android de Vivo arrive enfin à l’international

Longtemps réservée aux utilisateurs chinois, la surcouche OriginOS de Vivo s’apprête à franchir les frontières. Le constructeur a officiellement annoncé que OriginOS 6 sera lancé en Chine le 10 octobre, puis déployé à l’international dès le 15 octobre.

Une première historique, puisque jusqu’ici, les modèles vendus en dehors du marché chinois se contentaient de Funtouch OS.

OriginOS 6 : Des performances plus fluides grâce à des optimisations profondes

Selon les teasers publiés par Vivo, l’accent est mis sur deux priorités : la fluidité et l’intelligence artificielle. L’interface a été repensée pour offrir des animations plus rapides et plus cohérentes, que ce soit lors du défilement, de l’ouverture des applications ou du multitâche.

Cette optimisation ne se limite pas à la surface : Vivo affirme avoir travaillé sur les couches profondes du système pour rendre l’expérience plus réactive, avec l’objectif de réduire la latence ressentie au quotidien.

L’IA au cœur de l’expérience utilisateur

L’autre grande nouveauté concerne la zone d’interaction autour de la caméra frontale. Inspirée du Dynamic Island d’Apple, cette zone dynamique s’adapte selon le contexte : elle peut s’étendre, se réduire ou proposer des raccourcis pertinents.

Dans une démonstration, un simple glissement d’image vers le poinçon faisait apparaître des suggestions de partage instantané. Mais contrairement à Apple, Vivo met surtout l’accent sur l’IA : le système anticipe les besoins de l’utilisateur pour proposer des outils contextuels sans avoir à chercher dans les menus.

Nouveaux widgets, design retravaillé et sécurité renforcée

En plus de ces innovations majeures, OriginOS 6 apporte plusieurs améliorations secondaires mais importantes : des widgets redessinés, une refonte de certains éléments visuels et surtout de nouveaux contrôles de confidentialité, afin de renforcer la maîtrise des données personnelles.

Avec ce mélange de design moderne et d’outils pratiques, Vivo espère rendre sa surcouche aussi attractive que celles de ses concurrents directs comme One UI de Samsung ou MIUI/HyperOS de Xiaomi.

Une ouverture vers le marché global

Jusqu’ici, les utilisateurs internationaux de smartphones Vivo devaient composer avec Funtouch OS, une interface souvent critiquée pour son manque de cohérence face aux standards haut de gamme. Avec OriginOS 6, Vivo aligne enfin son offre mondiale sur son expérience domestique.

Les premiers à pouvoir tester cette nouvelle mouture sont les possesseurs du Vivo X200 Pro, qui peuvent déjà s’inscrire au programme de prévisualisation d’OriginOS 6 via le menu Paramètres → Mise à jour système → Paramètres (coin supérieur droit) → Version d’essai → Inscription bêta fermée. Attention toutefois, les places sont limitées.

Une vraie montée en gamme pour Vivo

Avec OriginOS 6, Vivo franchit une étape stratégique. L’arrivée de cette interface hors de Chine marque une volonté claire de séduire un public international exigeant, habitué à des surcouches riches et innovantes. Entre performances optimisées, intégration de l’IA et design modernisé, Vivo espère se différencier dans un marché Android très compétitif.

La question reste désormais de savoir si OriginOS 6 saura convaincre au-delà de l’effet nouveauté. Mais une chose est certaine : pour la première fois, les utilisateurs internationaux auront accès à l’expérience logicielle complète pensée par Vivo.