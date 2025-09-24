Accueil » OriginOS 6 : vivo prépare le lancement mondial de sa nouvelle interface basée sur Android 16

Après des années de stratégie duale avec Funtouch OS à l’international et OriginOS réservé à la Chine, vivo s’apprête à franchir un cap majeur.

Le constructeur a officialisé le rebranding de son compte @FuntouchOS_IN en OriginOS, confirmant que la prochaine version de son interface, OriginOS 6, fera bien ses débuts à l’échelle mondiale.

Une première mondiale prévue avec OriginOS 6

vivo a confirmé que OriginOS 6 sera présenté le 10 octobre 2025 lors de sa Developer Conference en Chine. Cette mise à jour, basée sur Android 16, marquera la première fois que l’interface maison sera proposée au-delà du marché chinois.

La marque met en avant une nouvelle philosophie baptisée « Comfort Engineering », censée offrir une expérience plus fluide, naturelle et intuitive.

Une refonte visuelle ambitieuse

Les premiers teasers dévoilent une refonte de l’écran de verrouillage, qui gagne en personnalisation :

un design transparent,

un rendu en temps réel de la lumière et des ombres,

et un effet 3D sur l’horloge numérique grâce à un ajustement intelligent du contraste.

OriginOS 6 introduit également une palette de couleurs transparentes pour créer des effets de profondeur, permettant une meilleure intégration entre le fond d’écran et l’interface.

Depuis son lancement initial, OriginOS est reconnu pour ses animations travaillées, ses fonds d’écran interactifs et ses widgets comportementaux, en rupture avec l’approche plus minimaliste et proche d’Android stock adoptée par Funtouch OS.

Les premiers smartphones équipés d’OriginOS 6

Les vivo X300 et iQOO 15 seront les premiers smartphones à embarquer OriginOS 6 dès leur lancement en octobre en Chine. Ces modèles devraient également inaugurer la nouvelle interface dans les marchés internationaux, lors de leur sortie mondiale prévue d’ici la fin de l’année.

Par ailleurs, vivo a confirmé que les inscriptions au programme preview ouvriront le 29 septembre, signe que la mise à jour approche à grands pas.

Une transition stratégique pour vivo

Pendant longtemps, vivo a segmenté ses marchés avec deux OS distincts. Le passage définitif à OriginOS au niveau mondial reflète une volonté claire :

unifier l’expérience utilisateur,

renforcer l’identité logicielle de la marque,

et se distinguer davantage face à ses concurrents comme Samsung One UI ou Xiaomi HyperOS.

Si la date précise du déploiement international n’a pas encore été annoncée, tout laisse penser que OriginOS 6 sera l’une des grandes annonces logicielles de la fin 2025.

Avec OriginOS 6, vivo ne se contente pas d’une mise à jour : il inaugure une nouvelle ère où son interface maison devient enfin globale. Plus immersive, plus personnalisable et tournée vers le design, elle devrait renforcer l’attrait des prochains flagships vivo X300 et iQOO 15.

Pour les utilisateurs internationaux, c’est la fin de Funtouch OS et le début d’une expérience logicielle plus riche et plus cohérente.