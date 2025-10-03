Accueil » Snapchat met un prix sur vos souvenirs : la fonction Memories devient payante

Après près de 10 ans à stocker gratuitement les moments de vie de ses utilisateurs, Snapchat change les règles du jeu. Snapchat limite désormais l’espace gratuit de Memories à 5 Go.

Au-delà, il faudra souscrire à une formule payante pour continuer à sauvegarder ses snaps.

De nouvelles formules de stockage pour Snapchat

Trois paliers sont proposés :

100 Go pour 1,99 dollars/mois,

250 Go inclus dans l’abonnement Snapchat+ à 3,99 dollars/mois,

et un gigantesque 5 To dans l’offre Snapchat Platinum à 15,99 dollars/mois.

Si vous avez déjà dépassé les 5 Go gratuits, Snapchat accorde un délai de grâce de 12 mois pour conserver vos contenus avant de devoir passer à la caisse… ou risquer de les perdre. Il restera toujours possible de télécharger ses souvenirs sur son appareil pour éviter l’abonnement.

Officiellement, Snap explique que Memories a pris une ampleur inattendue : plus d’un trillion de snaps sauvegardés à ce jour. Derrière ce discours, l’enjeu est clair : avec près de 900 millions d’utilisateurs actifs, les coûts d’infrastructure explosent, et Snapchat cherche un moyen de rentabiliser les gros consommateurs de stockage.

Encore un abonnement de plus…

La décision fait grincer des dents : difficile d’ajouter un abonnement à la longue liste déjà existante. Mais, Snap joue une carte habile : la grande majorité des utilisateurs restera sous le seuil gratuit, tandis que les power users – ceux qui ont transformé Memories en véritable capsule temporelle numérique – financeront une partie de la facture.

En clair : Snapchat transforme Memories en service freemium. Si vous voulez sécuriser tous vos souvenirs sans compter, il faudra désormais payer. Sinon, il reste l’option de sauvegarder ses snaps ailleurs… au prix de perdre la simplicité de l’app.