iPhone 17 : carton plein… sauf pour l’iPhone Air

Apple ne s’y attendait pas : les précommandes de l’iPhone 17 ont été si fortes que la firme a dû accélérer la cadence de production. Deux semaines après le lancement, la demande reste soutenue, au point que certains analystes se montrent optimistes pour 2026.

Mais, un modèle fait clairement figure d’exception.

iPhone 17, Pro et Pro Max : la machine à cash

Selon Morgan Stanley, les ventes de l’iPhone 17, de l’iPhone 17 Pro et du Pro Max dépassent « modestement » les prévisions initiales. Les estimations sont basées sur les données de la chaîne d’approvisionnement et sur les délais d’expédition affichés sur l’Apple Store.

Résultat : la génération 17 s’impose déjà comme un succès commercial, portée par une base installée d’utilisateurs d’anciens iPhone désormais prêts à upgrader.

iPhone Air : le maillon faible

L’iPhone Air, quant à lui, connaît un démarrage beaucoup plus timide. Ce modèle ultra-fin, pourtant salué pour son design, pâtit d’un défaut majeur : son autonomie jugée trop juste. Autre frein, il n’est tout simplement pas disponible en Chine, un marché clé pour Apple.

Le constat rappelle celui du Galaxy S25 Edge de Samsung : un design séduisant mais des compromis que le public peine à accepter.

Cap sur l’iPhone 18 et… six nouveautés en 2026

L’accueil solide de la gamme 17 nourrit déjà l’optimisme autour de la prochaine génération. Morgan Stanley anticipe une année 2026 forte pour Apple, avec une gamme de six nouveaux appareils. Outre l’iPhone 18 classique et ses déclinaisons Pro, la firme devrait présenter un successeur à l’iPhone Air, un iPhone 17e plus abordable, et surtout le très attendu iPhone Fold.

En clair : Apple réussit son pari avec l’iPhone 17, qui confirme la force d’attraction de ses modèles haut de gamme. Mais, l’iPhone Air illustre bien les limites de la course à la finesse : sans autonomie solide ni disponibilité mondiale, difficile d’imaginer un carton commercial.t à séduire ?