Le Red Magic 11 Pro sera lancé le 17 octobre avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Après plusieurs semaines de teasing, Nubia officialise le lancement de sa prochaine série de smartphones gaming Red Magic 11 Pro, prévu pour le 17 octobre en Chine.

Comme à son habitude, la marque mise sur la puissance brute, le refroidissement extrême et des specs de pointe pour séduire les gamers mobiles les plus exigeants.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 24 Go de RAM et refroidissement liquide

Selon les premières fuites partagées par Digital Chat Station, la série Red Magic 11 Pro sera propulsée par la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravée en 3 nm. Deux modèles seraient prévus : le Red Magic 11 Pro et le Red Magic 11 Pro+.

Ce dernier proposerait une configuration extrême avec : 24 Go de RAM, 1 To de stockage et une batterie massive de 8 000 mAh.

Le Red Magic 11 Pro bénéficierait d’un écran plat intégrant la caméra selfie sous l’écran, technologie de nouvelle génération encore rare sur le marché. Le smartphone devrait également proposer :

Un capteur d’empreintes digitales ultrasonique

Une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière

Un ventilateur intégré pour accompagner le système de refroidissement liquide

Nubia promet des sessions de jeu prolongées sans chauffe excessive, un point crucial pour les joueurs compétitifs.

Capteur frontal de 50 mégapixels et puce tactile dédiée

Côté photo, le Red Magic 11 Pro pourrait intégrer un capteur selfie de 50 mégapixels — un choix étonnant pour un smartphone gaming, mais qui pourrait plaire aux streamers et créateurs de contenu.

Autre nouveauté : une puce tactile dédiée, pensée pour améliorer la précision et la réactivité tactile pendant les parties les plus intenses. Une fonction qui pourrait faire la différence face à la concurrence, notamment chez ASUS ROG ou Black Shark.

Lancement le 17 octobre : une série à suivre de près

Nubia dévoilera officiellement la série Red Magic 11 Pro le 17 octobre, en Chine. Les détails complets des caractéristiques techniques, les coloris, les tarifs et la disponibilité globale seront probablement annoncés lors de l’événement.

Avec un processeur de dernière génération, une énorme batterie, un refroidissement avancé et des specs extrêmes, le Red Magic 11 Pro s’annonce comme un sérieux prétendant au trône du smartphone gaming en cette fin d’année 2025.