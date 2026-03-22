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Marché des wearables : Les bagues connectées vont-elles enfin tuer les montres en 2026 ?

Marché des wearables : Les bagues connectées vont-elles enfin tuer les montres en 2026 ?

Les bagues connectées ont gagné là où les montres connectées fatiguent. Moins d’écrans, moins d’interruptions, plus de métriques de fond — sommeil, récupération, stress, tendance cardio.

En 2026, le vrai sujet n’est plus « est-ce que ça marche ? », mais est-ce que la bague connectée devient un produit de masse… ou reste un objet de niche pour les obsédés du bien-être.

Une dynamique simple : moins de notifications, plus de santé

La bague connectée vend une promesse moderne : un suivi continu sans « bruit » numérique. Là où la smartwatch est devenue une mini-plateforme d’apps (avec ses tentations et ses alertes), la bague reste volontairement minimale.

Ce choix a aussi une conséquence très concrète : la bague doit être fiable sans interface riche. Et c’est précisément la limite structurelle du format : peu de place pour batterie, capteurs, antennes… et presque aucune place pour l’interaction. Le « silence » fait son charme, mais aussi son plafond.

2026 : une année de consolidation plus que de révolution

Même si les lancements « confirmés 2026 » restent discrets côté annonces, le marché montre déjà ses tendances :

Oura continue de jouer le rôle de référence premium, en enrichissant l’écosystème autour de la Ring 4 (sortie en octobre 2024) — jusqu’à proposer un étui de charge portable pensé pour prolonger l’autonomie en mobilité.

Les concurrents attaquent sur deux leviers : fin des abonnements et spécialisation (sport, métabolisme, récupération).

La conséquence est intéressante : les bagues ne cherchent plus à « faire plus », elles cherchent à faire mieux, et surtout à mieux expliquer ce qu’elles mesurent.

À surveiller en 2026 : les candidats crédibles (et ce que chacun peut apporter)

Galaxy Ring 2 : l’option « écosystème » côté Android

Si Samsung revient avec une deuxième génération, sa meilleure carte ne sera pas un capteur magique, mais l’intégration : Samsung Health, Galaxy Watch, smartphone, IA locale, résumé de santé.

À ce stade, le calendrier reste flou : plusieurs sources évoquent une arrivée pas imminente, plutôt dans une fenêtre 2026 (au mieux), et Samsung n’a rien confirmé publiquement.

Ce que ça raconte, en creux : Samsung ne veut pas sortir un « Ring 1.5 ». Une bague, ça se juge sur la confiance et la constance — pas sur un cycle de refresh annuel.

Ultrahuman : l’anti-abonnement et la santé « performance »

Ultrahuman s’est fait remarquer avec une approche plus « fitness & metabolic health ». Et un indice récent laisse penser que la marque accélère sur une prochaine génération, au moins sur certains marchés.

À prendre avec prudence (c’est un signal communautaire, pas une annonce produit), mais la trajectoire est logique : si les bagues veulent devenir mainstream, il leur faut des modèles qui se vendent sans friction — et l’abonnement est souvent la friction numéro un.

Amazfit, RingConn et les « bagues abordables »

C’est probablement ici que 2026 peut basculer : pas grâce au modèle le plus premium, mais grâce à une démocratisation. Des marques plus agressives peuvent tirer les prix vers le bas, quitte à proposer moins d’insights avancés — mais avec une autonomie solide et une appli correcte.

Et c’est souvent comme ça que le « mainstream » arrive : quand le produit devient « assez bon » et simple à acheter, pas quand il devient parfait.

Niche ou prochain grand format ?

Pour devenir grand public, la bague connectée doit cocher trois cases :

Fiabilité : mesures cohérentes, surtout sur le sommeil et la récupération. Lisibilité : des insights compréhensibles, pas une pluie de scores opaques. Modèle économique acceptable : soit l’abonnement justifie vraiment sa valeur, soit il disparaît.

Le paradoxe, c’est que le format bague est à la fois son avantage et son talon d’Achille : il est discret, donc désirable, mais il est minuscule, donc techniquement contraignant.

Si 2026 est l’année où les bagues de « milieu de gamme » deviennent bonnes, et où les écosystèmes (Samsung/Android) deviennent plus fluides, alors oui : la bague peut sortir du niche. Sinon, elle restera un excellent objet… pour une minorité qui aime quantifier sa vie.