fermer
Applications Mobiles

Marché des wearables : Les bagues connectées vont-elles enfin tuer les montres en 2026 ?

Applications Mobiles par Yohann Poiron le Oura Samsung Ultrahuman
Marché des wearables : Les bagues connectées vont-elles enfin tuer les montres en 2026 ?
Marché des wearables : Les bagues connectées vont-elles enfin tuer les montres en 2026 ?

Les bagues connectées ont gagné là où les montres connectées fatiguent. Moins d’écrans, moins d’interruptions, plus de métriques de fond — sommeil, récupération, stress, tendance cardio.

En 2026, le vrai sujet n’est plus « est-ce que ça marche ? », mais est-ce que la bague connectée devient un produit de masse… ou reste un objet de niche pour les obsédés du bien-être.

Une dynamique simple : moins de notifications, plus de santé

La bague connectée vend une promesse moderne : un suivi continu sans « bruit » numérique. Là où la smartwatch est devenue une mini-plateforme d’apps (avec ses tentations et ses alertes), la bague reste volontairement minimale.

Ce choix a aussi une conséquence très concrète : la bague doit être fiable sans interface riche. Et c’est précisément la limite structurelle du format : peu de place pour batterie, capteurs, antennes… et presque aucune place pour l’interaction. Le « silence » fait son charme, mais aussi son plafond.

2026 : une année de consolidation plus que de révolution

Même si les lancements « confirmés 2026 » restent discrets côté annonces, le marché montre déjà ses tendances :

  • Oura continue de jouer le rôle de référence premium, en enrichissant l’écosystème autour de la Ring 4 (sortie en octobre 2024) — jusqu’à proposer un étui de charge portable pensé pour prolonger l’autonomie en mobilité.
  • Les concurrents attaquent sur deux leviers : fin des abonnements et spécialisation (sport, métabolisme, récupération).

La conséquence est intéressante : les bagues ne cherchent plus à « faire plus », elles cherchent à faire mieux, et surtout à mieux expliquer ce qu’elles mesurent.

À surveiller en 2026 : les candidats crédibles (et ce que chacun peut apporter)

Galaxy Ring 2 : l’option « écosystème » côté Android

Si Samsung revient avec une deuxième génération, sa meilleure carte ne sera pas un capteur magique, mais l’intégration : Samsung Health, Galaxy Watch, smartphone, IA locale, résumé de santé.

À ce stade, le calendrier reste flou : plusieurs sources évoquent une arrivée pas imminente, plutôt dans une fenêtre 2026 (au mieux), et Samsung n’a rien confirmé publiquement.

Ce que ça raconte, en creux : Samsung ne veut pas sortir un « Ring 1.5 ». Une bague, ça se juge sur la confiance et la constance — pas sur un cycle de refresh annuel.

Ultrahuman : l’anti-abonnement et la santé « performance »

Ultrahuman s’est fait remarquer avec une approche plus « fitness & metabolic health ». Et un indice récent laisse penser que la marque accélère sur une prochaine génération, au moins sur certains marchés.

Screen 2026 01 15 at 14.21.51

À prendre avec prudence (c’est un signal communautaire, pas une annonce produit), mais la trajectoire est logique : si les bagues veulent devenir mainstream, il leur faut des modèles qui se vendent sans friction — et l’abonnement est souvent la friction numéro un.

Amazfit, RingConn et les « bagues abordables »

C’est probablement ici que 2026 peut basculer : pas grâce au modèle le plus premium, mais grâce à une démocratisation. Des marques plus agressives peuvent tirer les prix vers le bas, quitte à proposer moins d’insights avancés — mais avec une autonomie solide et une appli correcte.

Et c’est souvent comme ça que le « mainstream » arrive : quand le produit devient « assez bon » et simple à acheter, pas quand il devient parfait.

Niche ou prochain grand format ?

Pour devenir grand public, la bague connectée doit cocher trois cases :

  1. Fiabilité : mesures cohérentes, surtout sur le sommeil et la récupération.
  2. Lisibilité : des insights compréhensibles, pas une pluie de scores opaques.
  3. Modèle économique acceptable : soit l’abonnement justifie vraiment sa valeur, soit il disparaît.

Le paradoxe, c’est que le format bague est à la fois son avantage et son talon d’Achille : il est discret, donc désirable, mais il est minuscule, donc techniquement contraignant.

Si 2026 est l’année où les bagues de « milieu de gamme » deviennent bonnes, et où les écosystèmes (Samsung/Android) deviennent plus fluides, alors oui : la bague peut sortir du niche. Sinon, elle restera un excellent objet… pour une minorité qui aime quantifier sa vie.

Tags : OuraSamsungUltrahuman
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer