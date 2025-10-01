Accueil » Google Assistant tire sa révérence : place à Gemini for Home

Après dix ans de bons et loyaux services, Google Assistant disparaît des enceintes, écrans et caméras connectés Google Home. La firme de Mountain View annonce son remplacement par Gemini for Home, une mise à jour massive qui promet des conversations naturelles, une gestion plus intuitive des appareils connectés et des caméras enfin capables de comprendre ce qu’elles voient.

Gemini for Home : Des conversations plus naturelles

Fini l’Assistant robotique qui bloquait sur les moindres nuances. Avec Gemini for Home :

Plus besoin de répéter « Hey Google » à chaque phrase,

Possibilité d’échanger comme avec un vrai interlocuteur (« Éteins toutes les lumières sauf le bureau »),

Recherches média plus souples (« mets la chanson du film de colo »).

Une nouvelle fonction baptisée Gemini Live ouvre même la voie à des brainstormings sans mot-clé déclencheur, pour planifier un dîner ou trouver une recette.

Des caméras enfin intelligentes

Gemini transforme aussi les caméras Nest :

Détection contextuelle (« un livreur a laissé un colis » au lieu de « mouvement détecté »),

Résumés rapides de la journée via Home Brief,

Recherche dans les images avec Ask Home (« ai-je laissé la portière de la voiture ouverte ? »).

Un nouvel abonnement Premium

Certaines fonctions avancées (Gemini Live, caméras IA, résumés Home Brief, recherche Ask Home) sont réservées au Google Home Premium, proposé à 10 euros/mois.

Bonne nouvelle : les abonnés aux offres Google AI Pro ou Ultra y auront accès sans surcoût. Ce nouveau forfait remplace en fait l’ancien Nest Aware, tout en intégrant des fonctionnalités inédites.

Comment tester Gemini for Home dès maintenant ?

Un programme early access démarre ce mois-ci. Pour s’inscrire :

Ouvrir l’app Google Home (v4.0 ou supérieure), Taper sur votre profil > Paramètres du domicile, Sélectionner Accès anticipé.

Tous les appareils Google Home, Nest et enceintes connectées sortis depuis dix ans sont éligibles.

Pourquoi c’est un tournant

Avec Gemini, Google cherche à combler le retard perçu face à Amazon et son nouvel Alexa+. C’est moins une mise à jour qu’un changement de paradigme : passer d’un assistant passif à un compagnon réellement utile et contextuel.

Reste à savoir si les utilisateurs accepteront de passer à la caisse pour profiter de toutes les nouveautés. Entre enthousiasme et méfiance, Gemini pourrait bien être la première vraie révolution du smart home depuis l’arrivée des enceintes connectées.