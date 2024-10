Oura Ring 4 : La bague connectée qui révolutionne le suivi de santé

Oura lance la quatrième génération de sa bague connectée, la Oura Ring 4, accompagnée d’une refonte majeure de son application. Dotée de la technologie Smart Sensing, cette nouvelle bague promet une précision accrue dans le suivi des données de santé.

Le Oura Ring 4 intègre Smart Sensing, une technologie qui s’adapte à la physiologie du doigt de l’utilisateur pour un suivi continu et précis des données, quelle que soit la position de la bague. Cette innovation améliore la qualité du signal, garantissant une plus grande précision des mesures, notamment pour la saturation en oxygène du sang et l’indice de perturbation respiratoire.

À première vue, la Oura Ring 4 ne semble pas trop différente de la précédente génération. La bague arbore également un nouveau design élégant en titane, avec des capteurs encastrés pour un confort optimal tout au long de la journée et de la nuit.

De nouvelles fonctionnalités pour un suivi complet de votre santé

La plus grosse nouveauté vient toutefois du côté du logiciel. Oura affirme que son nouvel algorithme permet de résoudre un problème majeur des bagues intelligentes : le fait que les doigts de chacun sont différents et que les bagues connectées peuvent se désaligner au cours de la journée. Cela peut signifier que les capteurs n’extraient pas les données de l’endroit optimal, ce qui entraîne des lacunes dans les données. Pour résoudre ce problème, le nouvel algorithme augmente le nombre de voies de signal de 8 à 18. Cela lui permet apparemment de choisir le signal le plus approprié à un moment donné.

Oura introduit également de nouvelles fonctionnalités :

Détection automatique des activités : reconnaît et suit divers mouvements et zones de fréquence cardiaque pendant les séances d’entraînement.

Données sur la fertilité : fournit des informations sur les chances de grossesse pendant le cycle menstruel.

Stress diurne : superpose les données d’activité quotidienne au graphique de stress diurne, permettant de comprendre l’impact de l’activité physique sur le niveau de stress.

Une application repensée pour une meilleure expérience utilisateur

L’application Oura a été entièrement repensée pour offrir une vue d’ensemble simplifiée et accessible des données de santé. Elle est organisée en trois onglets principaux : « Aujourd’hui », « Données vitales » et « Ma santé ».

L’onglet « Aujourd’hui » affiche les informations de santé en temps réel, « Données vitales » fournit une analyse approfondie des mesures et des scores, et « Ma santé » suit les tendances de santé à long terme, telles que l’âge cardiovasculaire et la résistance au stress.

Disponibilité et prix de la Oura Ring 4

La Oura Ring 4 est disponible en précommande et sera expédiée à partir du 15 octobre 2024. Elle est proposée en 6 finitions et en tailles allant de 4 à 15. Son autonomie atteint huit jours.

Oura a également élargi sa gamme de tailles. Vous pourrez désormais acheter la bague dans les tailles 4 à 15. Auparavant, la bague intelligente était limitée aux tailles 6 à 13. Cela s’explique en partie par le fait que Oura affirme que sa clientèle est désormais majoritairement féminine, les femmes dans la vingtaine étant le segment qui connaît la croissance la plus rapide. Dans l’ensemble, l’élargissement de sa gamme de tailles est une bonne chose.

La Oura Ring 4 est vendue au prix de 399 euros sur le site web d’Oura. L’utilisation de l’application nécessite un abonnement mensuel ou annuel, facturé 5,99 euros par mois ou 69,99 euros par an après un mois d’essai gratuit inclus à l’achat.

Un concurrent direct de la Galaxy Ring de Samsung

La Oura Ring 4 est la première nouvelle bague connectée d’Oura depuis l’arrivée de la Galaxy Ring de Samsung, un concurrent direct. Oura Health, connu pour ses actions en justice contre les fabricants de bagues connectées concurrentes, a été préventivement poursuivi par Samsung pour garantir que la Galaxy Ring ne violait aucun de ses brevets. Cette action en justice a été rejetée en juillet dernier.

Avec la Oura Ring 4 et son application repensée, Oura confirme sa position de leader sur le marché des bagues connectées et offre une solution complète et innovante pour le suivi de la santé et du bien-être.