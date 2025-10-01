Accueil » MacBook Pro M5 et iPad Pro M5 : La FCC confirme les prochains ordinateurs d’Apple avant l’heure

La Commission fédérale des communications (FCC) américaine a révélé malgré elle ce que prépare Apple pour les prochains mois. De nouveaux documents publiés en ligne listent une série de références produits inconnues, confirmant le développement d’un nouveau MacBook Pro ainsi que d’iPad Pro équipés de la puce M5.

Des numéros de modèles inédits

Les documents mentionnent plusieurs références qui ne correspondent à aucun appareil existant :

A3434 — un MacBook Pro inédit, très probablement en version M5

A3357 — iPad Pro 11 pouces Wi-Fi

A3358/A3359 — iPad Pro 11 pouces Cellulaire

A3360 — iPad Pro 13 pouces Wi-Fi

A3361/A3362 — iPad Pro 13 pouces Cellulaire

On sait déjà que la référence A3360 est attribuée à un iPad Pro M5, ce qui confirme la nature de ces produits.

Wi-Fi 7 et calendrier de lancement

Les documents suggèrent que les nouveaux iPad Pro M5 prendront en charge le Wi-Fi 7, tandis que le MacBook Pro M5 listé ne l’inclurait pas. Ces dépôts FCC interviennent généralement quelques semaines avant une annonce officielle, ce qui laisse penser à un lancement imminent.

Les iPad Pro M5 pourraient arriver avant la fin de l’année, tandis que les nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5, M5 Pro et M5 Max sont attendus entre fin 2025 et début 2026.

Les fuites FCC, nouvelle habitude ?

Ce n’est pas la première fois que la FCC « trahit » Apple : des schémas de l’iPhone 16e avaient déjà été révélés de la même façon plus tôt cette année. Cette fois, pas de spécifications détaillées, mais la confirmation qu’Apple accélère le déploiement de la génération M5.

Apple prépare :

Un MacBook Pro M5 en approche (plusieurs déclinaisons à venir)

Des iPad Pro M5 en 11 pouces et 13 pouces Wi-Fi/Cellulaire, avec Wi-Fi 7

Un signe que la firme se rapproche de son prochain grand lancement produit, et que les annonces devraient tomber d’ici peu.