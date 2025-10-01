Accueil » iPad Pro M5 : un unboxing avant l’heure, avec des gains GPU impressionnants

Apple n’avait sans doute pas prévu ça : le futur iPad Pro équipé de la puce M5 a fuité en vidéo complète, déballage inclus, plusieurs semaines avant son annonce officielle.

Publiée par le YouTuber russe Wylsacom, la séquence montre la tablette sous toutes ses coutures et livre même des benchmarks comparatifs avec le modèle M4.

Côté performances, les tests Geekbench 6 confirment des gains solides :

CPU: +12 à +15 % par rapport au M4 (score monocoeur : 4 133 vs 3 718 points, multicoeurs : 15 437 vs 13 324 points).

GPU: bond spectaculaire de +35 %, avec 74 568 points contre 55 702 pour la génération précédente.

La puce M5 conserve une architecture à 9 cœurs (3 basse consommation + 6 haute performance), mais pousse les fréquences plus loin. Avec 12 Go de RAM, l’iPad Pro rejoint les iPhone 17 Pro au sommet de la gamme Apple en puissance brute.

iPad Pro M5 : Un design… inchangé

Si les entrailles évoluent, l’extérieur, lui, reste quasi identique à l’iPad Pro M4 de 2024 :

châssis ultra-fin,

écran OLED tandem aux bordures fines,

connectique et boutons inchangés,

compatibilité préservée avec le Magic Keyboard et l’Apple Pencil Pro.

Seule différence repérée : la disparition du marquage iPad Pro au dos, où ne figurent plus que le logo Apple, la ligne d’antenne et le module photo.

Dans la boîte, rien de révolutionnaire non plus : tablette, documentation et un câble USB-C tressé.

Un iPad Pro qui s’impose face aux laptops ?

Avec ces gains de performance, notamment en graphismes, Apple semble cibler plus que jamais les créateurs, gamers et pros du montage vidéo. De quoi renforcer l’argument selon lequel un iPad Pro peut (enfin) remplacer un ordinateur portable dans certains usages.

Mark Gurman a réagi en confirmant que l’appareil « ressemble exactement au modèle M4 », preuve que cette génération mise sur l’évolution interne plutôt que sur un redesign.

Annonce imminente ?

Apple n’a pas commenté la fuite, mais tout indique que la présentation officielle de l’iPad Pro M5 interviendra dans les prochaines semaines. En attendant, cette vidéo fuite offre un avant-goût alléchant : un iPad Pro visuellement familier, mais nettement plus puissant sous le capot.