Accueil » Spotify revoit enfin son mode « Lecture aléatoire » avec plus de contrôle pour les utilisateurs

Spotify revoit enfin son mode « Lecture aléatoire » avec plus de contrôle pour les utilisateurs

Spotify revoit enfin son mode « Lecture aléatoire » avec plus de contrôle pour les utilisateurs

C’est un vieux grief des fans de Spotify : la fonction Aléatoire n’a jamais semblé vraiment aléatoire. Trop souvent, ce sont les mêmes titres qui reviennent, même dans des playlists longues de plusieurs centaines de morceaux.

Bonne nouvelle : la plateforme prépare une mise à jour qui offrira deux modes distincts de lecture aléatoire : Standard vs Moins de répétitions.

En fouillant une version bêta récente de l’app Android, Android Authority a repéré deux options de Aléatoire en test :

Standard : une lecture 100 % aléatoire. Chaque morceau a exactement la même probabilité de passer, y compris deux fois de suite. C’est le « vrai hasard » (au risque de frustrer ceux qui redoutent les répétitions).

Moins de répétitions : un mode aléatoire « intelligent » qui tient compte de vos écoutes récentes, réduisant la probabilité de réentendre rapidement les mêmes titres. En pratique, c’est une version affinée de l’algorithme actuel.

Le problème vient d’une perception biaisée : pour les utilisateurs, un mode aléatoire « plaisant » doit éviter les doublons rapprochés. Mais les mathématiques du hasard pur ne garantissent aucune répartition harmonieuse. Résultat : si Spotify proposait seulement du 100 % random, beaucoup se plaindraient d’écouter deux fois le même morceau en 10 minutes.

Spotify : Pourquoi le « vrai hasard » ne plaît pas toujours

Avec ces deux options, Spotify mise sur la transparence et donne aux abonnés le choix du mode Aléatoire qui leur correspond le mieux. Reste à voir si l’option « Standard » séduira vraiment les puristes… ou si la majorité préférera le compromis « Moins de répétitions » qui correspond davantage à une écoute quotidienne.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large : donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs algorithmes. Et si, au final, le « shuffle parfait » n’était pas celui qui imite le hasard, mais celui qui colle à nos attentes psychologiques ?