Samsung tease sa nouvelle série W26 : des pliables ultra-premium réservés à la Chine

Samsung prépare une nouvelle offensive sur le marché chinois des smartphones pliables. Après avoir lancé ses Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE sur le marché mondial, le géant sud-coréen s’apprête à dévoiler leurs déclinaisons locales plus luxueuses : la série Samsung W26.

Samsung W26 : Des Galaxy Z, mais en version prestige

Pour rappel, Samsung ne commercialise pas ses foldables en Chine sous leur appellation internationale. Ainsi, le Galaxy Z Fold 6 avait été rebaptisé Samsung W25, tandis que le Z Flip 6 devenait le W25 Flip. Ces modèles conservent les mêmes caractéristiques techniques que leurs équivalents mondiaux, mais se distinguent par une approche résolument plus haut de gamme.

L’an dernier, le constructeur avait opté pour un châssis en aluminium doré sur fond noir, donnant à ses appareils un aspect bijou plus proche des codes du luxe que du simple smartphone. On peut s’attendre à un traitement similaire avec la nouvelle génération.

Rendez-vous le 11 octobre

Un teaser officiel confirme que la série Samsung W26 sera présentée le 11 octobre 2025, lors de l’événement « Heart of the World ». Samsung promet d’y dévoiler ses nouveaux foldables premium et offrira également une Galaxy Watch Ultra à l’occasion de ce lancement.

En clair, les Samsung W26 et W26 Flip devraient être des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 habillés d’un design exclusif pensé pour séduire la clientèle chinoise friande de produits premium. Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir jusqu’où Samsung poussera l’esthétique luxe de sa gamme pliable.