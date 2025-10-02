Accueil » Microsoft rend Copilot plus humain : L’IA aura bientôt un visage animé pour vous parler

Microsoft veut rendre son assistant IA plus humain. La firme déploie Portraits, une nouvelle expérimentation disponible via Copilot Labs aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

L’idée : ajouter un visage animé à Copilot pour accompagner les conversations vocales en temps réel.

40 avatars stylisés au choix

Les utilisateurs peuvent choisir parmi 40 portraits générés par IA, chacun synchronisé avec une voix et des expressions faciales naturelles. Sourires, hochements de tête, mouvements de lèvres : tout est animé grâce à VASA-1, une technologie mise au point par Microsoft Research qui transforme une simple image en vidéo expressive, sans modélisation 3D complexe.

Contrairement aux « Copilot Appearances » annoncés cet été (basés sur des blobs cartoon), Portraits adopte une approche plus humaine et stylisée, mais volontairement pas photoréaliste pour éviter toute confusion avec de vraies personnes.

Un assistant plus naturel à l’oral

Selon Mustafa Suleyman, patron de Microsoft AI, Portraits répond à une demande des utilisateurs : « beaucoup se sentent plus à l’aise de parler à un visage qu’à une simple voix ». Avec ce système, Copilot devient plus engageant et plus proche d’une interaction humaine classique.

Sécurité et limites d’usage

Portraits est réservé à un nombre limité d’utilisateurs de plus de 18 ans .

. Des limites quotidiennes et par session sont appliquées.

sont appliquées. Des indicateurs clairs rappellent qu’il s’agit d’une IA.

Cette prudence contraste avec certains concurrents : X a par exemple lancé des avatars 3D pour son chatbot Grok, allant jusqu’à proposer une « petite amie virtuelle » en mode NSFW.

Pour l’instant, Microsoft teste la réception de Portraits avant d’envisager un déploiement plus large. L’objectif est clair : transformer Copilot en compagnon visuel et vocal plus agréable, tout en gardant la maîtrise sur les dérives potentielles.

Avec Portraits, Microsoft tente un équilibre entre humanisation et sécurité. Suffisant pour rendre Copilot plus séduisant que les assistants concurrents ?