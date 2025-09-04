Adobe Premiere arrive sur iPhone : du montage vidéo pro, gratuitement et partout

Adobe franchit un nouveau cap en annonçant l’arrivée de Adobe Premiere sur iPhone, une version mobile de son logiciel phare de montage vidéo.

L’application sera disponible gratuitement plus tard ce mois-ci, avec une version Android déjà en préparation.

Adobe Premiere : Un vrai montage multi-pistes sur mobile

Contrairement à Premiere Rush, qui se voulait une version simplifiée, cette nouvelle app reprend l’esprit de Premiere Pro avec une timeline multi-pistes illimitée pour la vidéo, l’audio et le texte.

Elle prend en charge la 4K HDR, l’ajout automatique de sous-titres, et l’export en un clic vers TikTok, YouTube Shorts et Instagram, avec un redimensionnement intelligent pour chaque format.

Adobe Premiere sur iPhone embarque des fonctions IA issues de Firefly. On y retrouve des effets sonores génératifs, un nettoyage automatique des voix et l’accès à une bibliothèque élargie d’assets créés par intelligence artificielle. Pour ceux qui préfèrent rester classiques, Adobe propose aussi des polices, images, musiques et vidéos libres d’utilisation intégrées.

Pensé pour les créateurs, sans complexité pro

Mike Polner, vice-président marketing produit chez Adobe, résume la philosophie : offrir « le même pouvoir créatif que les réalisateurs, designers et YouTubers utilisent pour produire des pubs à succès, des clips iconiques, des films oscarisés et du contenu viral… directement sur le téléphone ».

En clair, Adobe veut donner un vrai outil de création professionnelle sans la complexité des logiciels de bureau, le tout au plus près de la capture et de la publication.

Prix et disponibilité

Premiere pour iOS sera gratuit au téléchargement et à l’utilisation, mais certaines options comme le stockage cloud supplémentaire ou les crédits IA seront payants. La sortie est prévue d’ici la fin du mois sur iPhone, avant un lancement sur Android dans les prochains mois.

Avec cette nouvelle app, Adobe rapproche encore un peu plus le smartphone du statut de véritable studio de production portable. Si l’ergonomie est au rendez-vous, Premiere sur iPhone pourrait devenir l’outil incontournable des créateurs de contenu qui veulent monter, habiller et publier leurs vidéos rapidement, sans passer par un ordinateur.