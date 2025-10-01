Accueil » Pixel 10a : Une sortie anticipée fin 2025, faut-il croire à la rumeur ?

Pixel 10a : Une sortie anticipée fin 2025, faut-il croire à la rumeur ?

Le prochain smartphone milieu de gamme de Google, le Pixel 10a, commence déjà à faire parler de lui. Et comme souvent avec la gamme A, les rumeurs s’enchaînent avant même que la firme de Mountain View ne dise un mot officiel.

Dernière en date : un leak signé MysticLeaks sur Telegram, qui dévoile des indices sur les couleurs, les fonds d’écran et même la date de sortie.

Cinq coloris prévus pour le Pixel 10a

Selon la source relayée par Android Central, le Pixel 10a arriverait en cinq variantes : Noir, Bleu, Bleu foncé, Rouge et Vert. Ces couleurs seraient accompagnées de fonds d’écran assortis, dans la continuité visuelle des Pixel 10. L’un des visuels les plus marquants ressemblerait à des coups de pinceau artistiques sur fond blanc, destiné à la version bleu foncé.

La vraie surprise de la fuite : le Pixel 10a pourrait arriver dès la fin de l’année 2025. Une hypothèse qui bousculerait le calendrier habituel de Google, qui préfère en général dévoiler ses modèles a au printemps.

Beaucoup d’observateurs restent sceptiques : aucun rendu n’a encore fuité, ce qui semble improbable si un lancement était aussi proche. La théorie la plus crédible reste donc une sortie au printemps 2026.

Une fiche technique qui change peu ?

Côté matériel, les rumeurs parlent d’un Tensor G4 légèrement boosté au lieu du tout nouveau Tensor G5 des Pixel 10. Si cela se confirme, Google poursuivrait la logique habituelle d’utiliser la puce de l’année précédente pour ses modèles A.

Pour la photo, il n’y aurait aucune révolution : le Pixel 10a reprendrait le même système que le Pixel 9a. Bref, une évolution très mineure.

Le Pixel 10a devra affronter l’iPhone 17e, le futur « smartphone abordable » d’Apple attendu avec le même écran OLED que l’iPhone 16e. Google devra donc trouver un moyen de rendre son 10a attractif malgré un manque apparent de nouveautés.

Pixel 10a : petite mise à jour ou vraie surprise ?

À ce stade, tout reste flou : simple mise à jour du 9a avec de nouveaux coloris, ou Google prépare-t-il quelques fonctionnalités inédites pour justifier ce modèle ?

Réponse dans quelques mois, probablement au printemps 2026.