Apple Vision Pro 2 : la nouvelle puce R2 en 2 nm arrive avec la M4 en 2026

Le Vision Pro avait surpris en combinant deux puces — la Apple M2 et la Apple R1 — pour alimenter toutes ses fonctions. Son successeur, attendu pour 2026, fera encore mieux avec l’arrivée d’un nouveau processeur Apple R2 gravé en 2 nm par TSMC.

Le duo Apple M4 + Apple R2 pour un casque plus puissant

La Vision Pro 2 embarquera la puce M4, couplée à la nouvelle R2. Alors que la série de puces M s’occupe du calcul principal, la série de puces R est dédiée au traitement des flux de capteurs et caméras. Sur le premier Vision Pro, la R1 gérait déjà une énorme quantité de données en temps réel.

Avec la gravure en 2 nm, la R2 promet :

une latence encore plus faible,

une meilleure gestion d’applications complexes,

un rendu XR plus fluide.

En pratique, les gains risquent d’être invisibles pour l’utilisateur moyen, mais essentiels pour préparer des expériences plus riches.

Un lancement repoussé

Le Vision Pro 2 était attendu aux côtés des iPhone 17, mais Apple a préféré décaler son annonce. Objectif : attendre que la R2 soit prête. La sortie devrait intervenir en 2026, probablement au premier semestre.

Avec son prix de 3 999 euros, le premier Vision Pro s’est adressé à un public restreint. Le Vision Pro 2 ne devrait pas bouleverser cette stratégie : Apple veut maintenir sa présence XR en attendant son véritable objectif, les lunettes AR, censées rivaliser avec les projets de Meta.

Le Vision Pro 2 sera avant tout une évolution technique avec le tandem M4 + R2 en 2 nm, destiné à garder Apple dans la course XR. Pour l’utilisateur, les changements visibles seront minimes, mais l’enjeu est stratégique : préparer le terrain avant les lunettes AR Apple.