Galaxy Ring : inquiétudes autour de la batterie, entre autonomie en chute libre et cas extrême de gonflement

Après l’incident choquant d’une Galaxy Ring gonflée ayant nécessité une intervention à l’hôpital pour être retirée, de nouveaux témoignages s’accumulent en ligne.

Le problème ? Des batteries défectueuses qui ruineraient l’autonomie du premier anneau connecté de Samsung.

Galaxy Ring : D’une semaine à quelques heures d’autonomie

Lors de son lancement, la Galaxy Ring séduisait par une promesse d’autonomie proche d’une semaine. Mais sur Reddit et les forums de Samsung, de nombreux utilisateurs rapportent désormais que la bague connectée peine à tenir une journée, voire seulement quelques heures.

Certains témoignages sont édifiants :

Perte de 1 % de batterie toutes les deux minutes.

Passage de 5 jours d’autonomie à moins de 4 heures en l’espace d’un mois.

Boîtiers de recharge incapables de conserver l’énergie.

Le cas extrême du gonflement de batterie à l’intérieur même de l’anneau a renforcé les craintes. S’il reste rare, il pose des questions de sécurité utilisateur pour un objet porté en permanence au doigt, parfois jour et nuit.

Samsung réagit, mais le doute persiste

Le constructeur coréen a reconnu les problèmes sur ses forums et invite les clients touchés à suivre des étapes de diagnostic, à faire un signalement d’erreur ou à se rendre en centre de service agréé.

Certains utilisateurs auraient obtenu un remplacement ou un remboursement, Samsung parlant de défaut de batterie. Mais, d’autres racontent un parcours semé d’embûches avec le SAV.

Un futur compromis ?

La Galaxy Ring ambitionnait de devenir le bijou connecté pour le suivi santé, mais ces ratés nuisent à sa crédibilité. L’autonomie est un critère clé pour un objet de ce type, et devoir le recharger tous les jours ou craindre une panne prématurée est un sérieux frein.

En attendant des explications plus claires et une prise en charge fluide par Samsung, il semble plus sage de patienter avant d’acheter.

Pour un accessoire censé simplifier la vie, multiplier les charges quotidiennes (smartphone, écouteurs, montre… et désormais anneau) pourrait vite devenir un cauchemar. Et si la durabilité de la batterie n’est pas au rendez-vous, la Galaxy Ring pourrait bien rejoindre la liste des gadgets oubliés aussi vite qu’ils sont apparus.