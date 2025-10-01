Accueil » Powerbeats Fit : Apple lance de nouveaux écouteurs pour le sport, plus souples et plus confortables

Powerbeats Fit : Apple lance de nouveaux écouteurs pour le sport, plus souples et plus confortables

Beats lance les Powerbeats Fit : confort amélioré, design compact et toujours sous la barre des 230 €

Beats (sous pavillon Apple) vient d’annoncer une nouvelle paire d’écouteurs pensés pour le sport : les Powerbeats Fit. Successeurs directs des Beats Fit Pro sortis fin 2021, ces écouteurs misent sur un nouveau design d’ailettes 20 % plus souples, offrant plus de confort tout en restant parfaitement fixés, même pendant les séances les plus intenses.

Disponible dès aujourd’hui sur l’Apple Store au prix de 229,95 euros, le Powerbeats Fit arrive en quatre coloris : Obsidienne, Gris granit, Rose néon et Orange turbo (un clin d’œil assumé à l’iPhone 17 Pro Orange cosmique).

Quoi de neuf pour les Powerbeats Fit ?

Maintien d’oreille repensé : plus flexible, il promet la même stabilité que l’arceau des Powerbeats Pro 2, sans alourdir le design.

: plus flexible, il promet la même stabilité que l’arceau des Powerbeats Pro 2, sans alourdir le design. Étui réduit de 17 % : plus facile à glisser en poche, sans perte d’autonomie.

Autonomie : 7 h d’écoute (6 h avec ANC activée), jusqu’à 30 h avec l’étui . Recharge rapide : 5 minutes = 1 heure d’écoute.

. Recharge rapide : 5 minutes = 1 heure d’écoute. Audio : ANC, mode Transparence, Spatial Audio personnalisé avec suivi de tête, Adaptive EQ.

Résistance : certification IPX4 contre la sueur et les éclaboussures.

Intégration Apple & Android

Les Powerbeats Fit tournent encore sur la puce Apple H1 (et non la H2 des AirPods Pro 3), mais offrent toutes les fonctions attendues côté iOS :

appairage instantané,

commandes Siri mains libres,

partage audio,

suivi via Find My.

Et, fidèle à l’ADN Beats, les utilisateurs Android ne sont pas oubliés : l’app Beats permet l’appairage rapide, la personnalisation des commandes, un Fit Test pour choisir les bons embouts, et la localisation des écouteurs.

Confort et polyvalence avant tout

Chaque paire est livrée avec quatre tailles d’embouts (XS, S, M, L), et le double micro à formation de faisceaux promet une meilleure qualité d’appels, même en extérieur.

En résumé, les Powerbeats Fit ne révolutionnent pas la formule des Fit Pro, mais affinent le confort et la portabilité — et se positionnent comme une alternative solide aux AirPods Pro 3 pour moins cher, sans renier la compatibilité Android.

Les Powerbeats Fit sont déjà dispo à l’achat et commenceront à être livrés dès le 2 octobre.