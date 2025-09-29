Accueil » Google adopte un nouveau logo « G » en dégradé pour refléter son virage vers l’IA

Google adopte un nouveau logo « G » en dégradé pour refléter son virage vers l’IA

C’est la fin d’une époque graphique chez Google. Dix ans après sa dernière refonte majeure, Google adopte un tout nouveau logo : un « G » multicolore en dégradé lumineux, destiné à représenter l’ensemble de l’entreprise, au-delà de ses services emblématiques comme Search ou Gmail.

Google : Un logo G plus fluide, plus brillant, plus « IA »

Le nouveau logo en dégradé avait fait ses débuts discrets sur l’application Google Search en mai dernier, apparaissant sur Android, iOS et même en favicon sur le web. Désormais, il devient le symbole visuel officiel de Google dans son ensemble.

« Le nouveau “Google G” représente désormais toute notre entreprise, et reflète visuellement notre évolution dans l’ère de l’intelligence artificielle », explique Google.

Contrairement à l’ancien logo aux quatre couleurs segmentées (introduit en 2015), cette nouvelle version opte pour des couleurs plus vives, fusionnées dans un dégradé continu. Un choix qui s’aligne clairement avec l’identité visuelle de Gemini, la suite d’outils IA de Google lancée plus tôt cette année.

Un changement progressif sur tous les produits Google

Google précise que cette nouvelle identité visuelle sera déployée progressivement au cours des prochains mois, sur l’ensemble de ses plateformes et services.

Certains produits ont déjà adopté ce nouveau style :

L’icône de l’application Google Search

Le logo de Google Home

Le site d’assistance Google Help, qui affiche déjà le favicon mis à jour

D’autres services comme Gmail, Google Drive, Google Meet ou Google Agenda devraient suivre très prochainement.

Pourquoi ce changement maintenant ?

Ce changement n’est pas purement esthétique. Il s’inscrit dans une refonte stratégique de l’image de Google, à mesure que l’entreprise oriente son développement autour de l’intelligence artificielle générative. Avec Gemini, Bard, Duet AI et maintenant l’intégration d’IA dans Android, Chrome ou Workspace, Google veut unifier son image de marque sous un logo qui évoque la créativité et l’innovation.

« Ce nouveau design symbolise l’élan d’innovation alimenté par l’IA à travers nos produits et nos technologies », indique Google.

Un logo pensé pour l’ère post-Gemini

Ce nouveau « G » vient aussi enterrer définitivement les palettes plus froides, comme le bleu-violet utilisé auparavant dans Gemini. L’entreprise parle désormais de « Gemini Spark », une étincelle graphique représentant sa vision de l’IA. Cette nouvelle direction visuelle est centrée sur l’émotion, la dynamique, et l’unification des services.

Un logo, une nouvelle ère Google

Le passage au logo en dégradé ne marque pas seulement un changement de style, mais bien le début d’un nouveau chapitre pour Google. Alors que l’IA s’impose comme le moteur central de l’innovation, ce nouveau logo veut incarner une marque plus fluide, plus connectée, plus intelligente.

Reste à voir comment cette identité visuelle harmonisée sera reçue par les utilisateurs, notamment face à l’intégration massive de Gemini dans l’écosystème Google.