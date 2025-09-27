Accueil » iOS 26.1 : Apple va autoriser les notifications iPhone sur les montres connectées tierces

iOS 26.1 : Apple va autoriser les notifications iPhone sur les montres connectées tierces

iOS 26.1 : Apple va autoriser les notifications iPhone sur les montres connectées tierces

Jusqu’à présent, si vous ne possédiez pas une Apple Watch, impossible de recevoir vos notifications iPhone directement au poignet. Mais cela pourrait bientôt changer.

Selon des découvertes dans le code d’iOS 26.1, Apple préparerait une fonctionnalité appelée Notification Forwarding, qui ouvrirait la porte à une compatibilité inédite avec les smartwatches tierces.

Une nouvelle fonction cachée dans iOS 26.1

Le site Macworld a repéré plusieurs lignes de code évoquant ce futur ajout. Parmi elles, on peut lire :

« Choisissez quelles apps peuvent envoyer des notifications à votre accessoire »

« Les notifications peuvent être transmises à un accessoire à la fois »

« Les notifications n’apparaîtront pas sur l’Apple Watch lorsque la Notification Forwarding est activée »

Ces éléments confirment que Apple développe un système de transfert de notifications, avec la possibilité de sélectionner les applications compatibles et de limiter l’envoi à un seul appareil tiers.

Vers une ouverture aux montres connectées non-Apple ?

Même si Apple n’a pas encore confirmé officiellement, tout laisse penser que cette fonctionnalité vise à permettre aux montres connectées autres que l’Apple Watch (Garmin, Fitbit, Samsung Galaxy Watch, etc.) de recevoir les notifications iPhone.

Un vrai changement de stratégie pour Apple, qui jusqu’ici réservait ce privilège à sa propre montre.

Une obligation légale en Europe ?

Il est aussi possible que ce soit la pression réglementaire qui pousse Apple à ouvrir cette fonctionnalité. En effet, le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne exige que certaines fonctions exclusives aux produits Apple soient accessibles aux appareils tiers pour garantir plus d’équité et de choix aux consommateurs.

De plus, rappelons qu’Apple a récemment réactivé la fonction de mesure de l’oxygène sanguin sur ses Apple Watch dans plusieurs marchés, preuve que la marque s’adapte aux régulations locales.

Ce que cela change pour les utilisateurs

Si Apple active Notification Forwarding dans iOS 26.1 :

Vous pourriez recevoir vos alertes WhatsApp, Messages, Mail et autres directement sur une Galaxy Watch, une Fitbit ou une Garmin.

Vous ne seriez plus obligé d’acheter une Apple Watch pour profiter de cette fonctionnalité.

Cela rendrait l’iPhone beaucoup plus flexible et compatible avec l’écosystème des montres connectées.

En revanche, Apple précise que l’Apple Watch et les accessoires tiers ne pourront pas recevoir les notifications en même temps. Il faudra donc choisir.

La fonctionnalité Notification Forwarding a été trouvée dans le code d’iOS 26.1, actuellement en phase de développement. Elle pourrait apparaître dans les prochaines bêta publiques, mais rien ne garantit qu’Apple la conserve dans la version finale.

Si cette nouveauté voit le jour, ce sera une petite révolution dans l’écosystème Apple. Non seulement l’iPhone deviendrait plus ouvert aux autres montres connectées, mais cela offrirait aux utilisateurs un choix élargi sans sacrifier la commodité des notifications au poignet.

Un signe clair qu’Apple est prêt à assouplir ses restrictions historiques, notamment sous la pression des régulateurs européens.