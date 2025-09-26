Accueil » iPhone 17 : Apple visée par un rapport accablant sur les conditions de travail en Chine

Alors que la série iPhone 17 fait couler beaucoup d’encre pour ses nouveautés… elle se retrouve également dans la tourmente.

Un rapport explosif de l’ONG China Labor Watch dénonce de graves violations du droit du travail dans l’usine Foxconn de Zhengzhou, où sont assemblés les derniers modèles d’Apple, dont l’iPhone 17 Pro et le tout nouveau iPhone Air.

Des conditions de travail sous pression extrême

Entre mars et septembre 2025, les ouvriers chinois auraient été soumis à un « crunch » intense, selon les termes du rapport.

Pour tenir les délais de lancement en septembre, plus de 50 % des travailleurs étaient temporaires — un chiffre 5x supérieur à la limite autorisée par la loi chinoise.

Mais ce n’est pas tout. D’après le rapport :

De nombreux employés travaillaient de nuit, avec des salaires très bas

Les salaires étaient retenus pendant plusieurs semaines, dissuadant les ouvriers de quitter leur poste

pendant plusieurs semaines, dissuadant les ouvriers de quitter leur poste Le temps de travail dépassait à la fois les limites légales chinoises et les propres engagements d’Apple

Des pratiques d’intimidation auraient été mises en place pour éviter les plaintes

Apple était-elle au courant ? L’ONG dit oui

Le document affirme que des représentants d’Apple étaient présents sur le site, et qu’ils ne pouvaient ignorer ce qui se passait. Pire : certains travailleurs qui ont tenté de se plaindre auraient été menacés par la divulgation de données personnelles, et soumis à une surveillance renforcée.

En réaction, Apple a déclaré être « fermement engagée » en faveur du respect des droits des travailleurs, et a lancé une enquête interne. Mais pour de nombreux observateurs, ce n’est pas la première fois qu’un scandale éclabousse la chaîne de production d’Apple, notamment en Chine.

Une série iPhone 17 déjà critiquée pour d’autres raisons

Au-delà des enjeux éthiques, les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max font face à d’autres controverses :

Construction fragile : le passage au châssis en aluminium aurait rendu les modèles beaucoup plus sensibles aux chocs que leurs prédécesseurs en titane

Retour d’« Antennagate » : de nombreux utilisateurs se plaignent de problèmes de réception mobile sur certains réseaux

Rapport qualité/prix remis en question, surtout sur les modèles haut de gamme

Ce qui devait être l’un des lancements les plus importants de l’année pour Apple tourne, pour certains utilisateurs, à la déception.

Le prix humain derrière l’innovation ?

L’iPhone 17 symbolise une fois de plus le paradoxe Apple : d’un côté, l’innovation et le prestige d’une marque mondialement respectée ; de l’autre, des pratiques industrielles controversées et une chaîne logistique régulièrement mise en cause.

Alors que la marque affirme vouloir être un acteur éthique et responsable, ce nouveau rapport soulève une question simple : à quel prix sort un nouvel iPhone ?