Accueil » Xiaomi OpenWear Stereo Pro : des écouteurs à oreilles ouvertes ultra-confort, avec audio spatial

Xiaomi OpenWear Stereo Pro : des écouteurs à oreilles ouvertes ultra-confort, avec audio spatial

Xiaomi OpenWear Stereo Pro : des écouteurs à oreilles ouvertes ultra-confort, avec audio spatial

Après leur lancement en Chine en juin 2025, successeurs des OpenWear Stereo, Xiaomi déploie désormais ses écouteurs OpenWear Stereo Pro à l’échelle mondiale.

Ces écouteurs sans fil à oreille ouverte sont conçus pour un usage prolongé, sans fatigue auditive, et misent sur le confort, la qualité audio premium et des fonctionnalités intelligentes taillées pour un usage quotidien… et professionnel.

Ultra-légers et confortables : seulement 9,7 grammes par écouteur

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires classiques, les OpenWear Stereo Pro n’entrent pas dans le canal auditif. Chaque écouteur ne pèse que 9,7 g et repose sur une structure ouverte, idéale pour une utilisation prolongée sans sensation d’étouffement.

Le design s’appuie sur :

Une armature en titane à mémoire de forme (0,6 mm d’épaisseur) capable de supporter plus de 5 000 flexions,

Un ajustement flexible sur 45 mm, pour s’adapter à toutes les formes d’oreilles,

Une coque en silicone liquide douce au toucher,

Et un système ergonomique à trois points d’appui pour une stabilité renforcée, même en mouvement.

Une architecture audio à 5 éléments, signée Harman

Sous ce design innovant se cache un système acoustique haute fidélité impressionnant, composé de 5 unités distinctes :

Un woofer dynamique sur mesure 1813, de très grande taille, pour des basses profondes,

Un module double tweeter à armature mobile, pour les médiums et aigus,

Et un transducteur piézoélectrique en céramique, capable de reproduire les fréquences très hautes avec clarté.

L’ensemble a été accordé par l’équipe Harman Golden Ear, une référence mondiale dans le domaine de l’audio professionnel.

Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur son avec :

Des préréglages EQ,

Un mode audio spatial,

Et un suivi de tête à 360° pour une immersion totale dans les contenus multimédia.

Moins de fuite sonore grâce à un système anti-fuites certifié

Un reproche souvent fait aux écouteurs à oreille ouverte : les fuites sonores. Xiaomi répond avec un système anti-fuite intelligent, utilisant des ondes sonores inversées pour réduire les sons sortants. Ce dispositif a été certifié par l’Institut national de métrologie de Chine, garantissant son efficacité.

Xiaomi introduit une fonctionnalité inédite : Headphone Independent Recording 2.0. Cela permet aux utilisateurs de lancer un enregistrement audio directement via les écouteurs, même lorsque le boîtier est fermé — une solution parfaite pour les créateurs de contenu, journalistes ou étudiants.

Traduction en temps réel et gestuelle intuitive

Les Xiaomi OpenWear Stereo Pro ne sont pas de simples écouteurs : ils sont dotés de fonctions intelligentes et multilingues, dont :

La traduction instantanée Chinois-Anglais (en temps réel),

Des contrôles par gestes,

Et une connexion multi-appareils, pour basculer facilement entre smartphone, tablette et PC.

Côté robustesse, les écouteurs sont certifiés IP54, résistants à la sueur et à la pluie légère.

Jusqu’à 45 heures d’autonomie avec l’étui

Les Xiaomi OpenWear Stereo Pro offrent :

8,5 heures d’écoute continue sur une seule charge,

Et jusqu’à 45 heures d’autonomie totale avec le boîtier de charge recouvert de cuir Kona, qui apporte une touche premium au design.

Prix et disponibilité en Europe

Les écouteurs Xiaomi OpenWear Stereo Pro sont d’ores et déjà disponibles au prix de 149,99 €.

Avec les OpenWear Stereo Pro, Xiaomi réussit à allier confort, performance audio, design ouvert et fonctionnalités intelligentes, dans un format à la fois pratique et innovant. Parfaits pour ceux qui veulent rester connectés à leur environnement sonore sans sacrifier la qualité audio, ils s’imposent comme une alternative sérieuse aux intra-auriculaires classiques, et une solution idéale pour les créateurs, pros et sportifs.