Xiaomi dévoile une coque-console rétro pour sa série Xiaomi 17 Pro : le mobile gaming façon vintage

À l’occasion du lancement officiel de sa nouvelle série Xiaomi 17, le constructeur chinois ne s’est pas contenté de dévoiler des smartphones haut de gamme : il a aussi surpris en annonçant un accessoire aussi inattendu qu’original.

Destiné aux Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max, le nouvel étui rétro console de jeu transforme littéralement le téléphone en une console portable à l’allure vintage.

Une expérience rétro… signée Xiaomi

Proposé à 299 yuans (environ 36 euros), cet accessoire étonnant intègre :

Une croix directionnelle circulaire façon iPod Click Wheel

Quatre boutons de jeu physiques

Une batterie intégrée de 200 mAh, offrant jusqu’à 40 jours d’autonomie (3 h de jeu par jour)

Le jeu Angry Birds 2 préinstallé pour un brin de nostalgie

Le tout s’intègre à l’arrière du smartphone, dans la zone du nouvel écran secondaire AMOLED de la série 17 Pro, pour proposer une expérience ludique mêlant old-school et haute technologie.

Un design qui intrigue, une proposition qui amuse

L’idée ? Profiter du deuxième écran intégré au dos des Xiaomi 17 Pro pour lancer des mini-jeux sans même ouvrir le smartphone. Grâce à la connectivité Bluetooth, la coque agit comme une manette autonome, offrant une expérience gaming rétro et tactile.

Néanmoins, certains compromis sont à noter : la coque empêche la recharge sans fil et les objectifs photo intégrés dans la zone du dos peuvent gêner légèrement la lisibilité de l’écran secondaire pendant les sessions de jeu. Un clin d’œil assumé à l’époque des Game Boys encombrantes et des manettes pas toujours ergonomiques.

Une vision différente du mobile gaming

Avec cet accessoire audacieux, Xiaomi montre une nouvelle fois son goût pour l’innovation décalée. Entre sérieux technologique et clin d’œil ludique, la marque poursuit son exploration d’un écosystème où le smartphone devient plus qu’un simple terminal.

La disponibilité internationale de la coque-console n’a pas encore été confirmée, mais elle devrait accompagner les modèles Xiaomi 17 Pro lors de leur éventuel lancement mondial en 2026. En attendant, Xiaomi continue d’attiser la curiosité avec des produits à la frontière entre gadget, outil créatif et objet de collection.