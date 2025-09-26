Accueil » Digital Markets Act (DMA) : Apple et Google tirent la sonnette d’alarme sur ses effets en Europe

Plus d’un an après son entrée en vigueur, la loi européenne visant à mieux encadrer les grandes plateformes numériques, la Digital Markets Act (DMA), fait face à de vives critiques de la part d’acteurs majeurs comme Apple et Google.

Dans leurs réponses officielles à la consultation lancée par la Commission européenne, les deux géants pointent des effets inverses aux objectifs initiaux, évoquant retards d’innovation, atteintes à la sécurité, risques économiques et recul pour les utilisateurs européens.

Apple : « La DMA met en péril la sécurité et la confidentialité des utilisateurs »

Apple alerte sur des conséquences directes pour les consommateurs européens, en particulier autour de la sécurité, de la confidentialité et de la disponibilité des fonctionnalités.

Des fonctionnalités clés retardées

Selon Apple, plusieurs innovations prévues pour les utilisateurs européens ont dû être reportées à cause des exigences du DMA en matière d’interopérabilité :

Traduction en direct avec les AirPods : retardée, car l’intégration sécurisée sur des plateformes tierces reste complexe.

Miroir d’écran iPhone sur Mac : reporté, faute d’une compatibilité sécurisée avec les appareils non Apple.

Fonctionnalités de Plans (lieux visités, itinéraires préférés) : retardées pour éviter le partage de données sensibles avec des tiers.

Sideloading, App Stores alternatifs et risques accrus

Apple s’inquiète également des nouvelles obligations, comme le sideloading, l’ouverture à des App Stores tiers et à des systèmes de paiement alternatifs, qui pourraient :

Augmenter le risque de malwares, d’apps frauduleuses ou de scams bancaires.

Introduire des contenus sensibles (pornographie, jeux d’argent) jusque-là interdits sur l’App Store.

Créer un écosystème fragmenté, moins lisible pour les utilisateurs.

Des atteintes à la vie privée ?

Apple affirme que plusieurs entreprises demandent l’accès à des données très sensibles, telles que :

Le contenu des notifications (messages, e-mails…)

L’historique des réseaux Wi-Fi, révélateur d’activités privées

La marque estime que ces obligations menacent la confidentialité des données et complexifient l’expérience utilisateur.

Google : « La DMA nuit à l’économie numérique européenne »

De son côté, Google met en avant les impacts économiques et les freins à l’innovation provoqués par la DMA.

Le secteur du tourisme pénalisé

Le moteur de recherche déplore que le DMA l’oblige à mettre en avant des sites intermédiaires (agences de voyages, comparateurs) plutôt que les liens directs vers compagnies aériennes ou hôtels, ce qui :

Fait baisser le trafic des sites de réservation directe jusqu’à 30 %

Augmente les frais pour les consommateurs

Pourrait générer une perte de revenus estimée à 114 milliards d’euros pour les entreprises européennes

L’innovation freinée

Google indique que les incertitudes réglementaires et les conflits juridiques ont retardé le lancement de nouvelles fonctions IA jusqu’à un an, mettant l’Europe en retard face aux autres marchés mondiaux.

Le groupe appelle à une révision de l’approche d’application du DMA, pour garantir une régulation cohérente, factuelle et centrée sur l’utilisateur.

Une inquiétude commune : la DMA ne remplit pas ses promesses

Malgré leurs différences d’angle, Apple et Google partagent plusieurs constats :

La DMA ralentit l’innovation

Elle introduit des risques nouveaux pour les utilisateurs

Elle désavantage les entreprises et consommateurs européens face au reste du monde

La Commission européenne doit désormais analyser ces retours avant de décider d’éventuelles adaptations dans l’application du texte.

Un tournant dans l’application du DMA ?

Pensé pour mieux encadrer les géants du numérique, la Digital Markets Act suscite désormais de profondes interrogations chez les premiers concernés. Apple s’inquiète pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs, tandis que Google alerte sur un frein économique majeur pour les entreprises européennes.

La balle est désormais dans le camp de la Commission, qui devra choisir entre ajuster les règles ou poursuivre leur application stricte, malgré les critiques croissantes.