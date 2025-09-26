Accueil » Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 : des téléviseurs 4K premium avec QD-Mini LED

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 : des téléviseurs 4K premium avec QD-Mini LED

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 : des téléviseurs 4K premium avec QD-Mini LED

Xiaomi continue de bousculer le marché des téléviseurs haut de gamme avec l’arrivée mondiale de sa nouvelle série Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026.

Déclinée en trois tailles (55”, 65” et 75”), cette gamme entend séduire aussi bien les cinéphiles que les gamers, grâce à des technologies avancées : rétroéclairage Mini LED, traitement QD (Quantum Dot), 144 Hz natifs, et audio Dolby Atmos.

Une montée en gamme affirmée, qui positionne ces téléviseurs comme une alternative sérieuse aux grandes marques du segment premium.

QD-Mini LED : des noirs profonds, une luminosité extrême et des couleurs éclatantes

La série Xiaomi TV S Pro 2026 combine deux technologies de pointe :

Le Mini LED pour un contraste élevé et une luminosité jusqu’à 1700 nits (sur le modèle 75”),

Et les Quantum Dots, qui enrichissent la palette colorimétrique avec une couverture DCI-P3 de 94 %.

La résolution 4K UHD (3840 × 2160) assure une image nette et détaillée. Grâce aux formats HDR10+, Dolby Vision, HLG et Filmmaker Mode, l’image reste fidèle à la vision des créateurs, avec des tons naturels et des noirs maîtrisés, même dans les scènes sombres.

Pensés pour les gamers : 144 Hz (jusqu’à 288 Hz) et faible latence

Ces téléviseurs ne sont pas que beaux, ils sont aussi extrêmement réactifs. Le taux de rafraîchissement natif de 144 Hz, extensible jusqu’à 288 Hz, garantit une fluidité exceptionnelle, notamment dans les jeux rapides et compétitifs.

Les fonctions ALLM (mode auto faible latence), VRR (rafraîchissement variable) et eARC sont prises en charge via les ports HDMI 2.1, offrant une expérience de jeu digne des meilleurs moniteurs gaming… mais sur grand écran.

Son immersif signé Harman avec Dolby Atmos

Côté audio, chaque téléviseur embarque deux haut-parleurs de 15 W, pour une restitution stéréo équilibrée. L’optimisation Harman AudioEFX couplée à Dolby Atmos assure une spatialisation du son convaincante, sans besoin d’enceintes externes.

Une TV intelligente sous Google TV avec AirPlay et Wi-Fi 6

La série fonctionne sous Google TV, intégrant nativement :

Google Assistant,

Chromecast,

Apple AirPlay,

Et les applications de streaming majeures.

Le Wi-Fi 6 assure des connexions plus rapides et plus stables, tandis que le processeur Quad Cortex-A73, associé à 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, garantit une navigation fluide dans les menus comme dans les applications.

Design sans bord, matériaux premium et installation flexible

Le design « boundless » sans cadre donne à ces téléviseurs une allure minimaliste et moderne. Xiaomi propose un double pied métallique pour une stabilité optimale, mais aussi une fixation murale VESA (300×300 mm pour les 55”/65”, 400×300 mm pour le 75”).

Coloris unique Gris foncé, pour une intégration élégante dans tout type d’intérieur.

Tailles, poids et dimensions :

55 pouces : 1225 × 330 × 780 mm | 13 kg

65 pouces : 1444 × 330 × 902 mm | 18,3 kg

75 pouces : 1667 × 351 × 1030 mm | 26,2 kg

Prix et disponibilité

La série Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 est disponible dès maintenant sur les canaux officiels de Xiaomi et chez les revendeurs partenaires à l’échelle mondiale.

Tarifs recommandés :

Des prix particulièrement agressifs au regard des fonctionnalités proposées, qui rendent cette série très compétitive dans le segment des TV haut de gamme 4K.

Avec la série TV S Pro Mini LED 2026, Xiaomi frappe fort. La marque réussit à réunir dans un seul produit :

Une dalle QD-Mini LED lumineuse et précise,

Des fonctions gaming avancées,

Une plateforme smart TV complète,

Et un design soigné.

À ce niveau de prix, difficile de trouver mieux. Xiaomi continue de prouver qu’elle maîtrise l’équilibre entre innovation et accessibilité, même dans le segment premium.