Snapdragon 8 Elite Gen 5 et X2 Elite : une nouvelle ère pour les smartphones et les PC Windows

Qualcomm a frappé un grand coup lors de son Snapdragon Summit 2025 à Maui. Le géant américain a dévoilé deux nouvelles plateformes qui vont redéfinir les standards de performance, tant pour les smartphones Android que pour les PC portables sous Windows.

D’un côté, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 inaugure une génération de puces mobiles centrées sur l’intelligence artificielle embarquée, les performances extrêmes et une meilleure efficacité énergétique.

De l’autre, la puce Snapdragon X2 Elite — et sa déclinaison « Extreme » — promet de transformer l’univers du laptop Windows, avec une puissance jamais vue sur une architecture ARM.

Une puce mobile taillée pour l’élite : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipe déjà les prochains fleurons Android, à commencer par le Xiaomi 17, bientôt suivi par le OnePlus 15, les modèles Galaxy S26 et d’autres encore. Cette nouvelle puce repose sur un processeur Oryon de troisième génération, capable d’atteindre jusqu’à 4,6 GHz, ce qui se traduit par une hausse de 20 % des performances CPU, tout en consommant jusqu’à 35 % d’énergie en moins.

Ces chiffres se confirment dans les premiers benchmarks, où elle rivalise désormais avec l’A19 Pro d’Apple, dépassant même ses scores en multi-core.

Les jeux bénéficient d’un traitement tout particulier avec un GPU Adreno entièrement repensé, offrant un gain de 23 % en fluidité tout en abaissant la consommation. Le ray tracing en temps réel est pris en charge, ce qui ouvre la voie à une expérience graphique inédite sur mobile.

Mais c’est sur l’intelligence artificielle que la puce fait un bond. Le NPU Hexagon intégré gagne 37 % en puissance de calcul et se montre bien plus économe, grâce à une architecture conçue pour gérer des tâches IA complexes directement sur l’appareil. Associé au Snapdragon Sensing Hub, il permet au téléphone de mieux comprendre l’utilisateur, d’apprendre de ses habitudes, et de personnaliser l’expérience de manière évolutive.

Pour la photo et la vidéo, Qualcomm pousse encore les limites. L’intégration du codec APV (Advanced Professional Video) autorise des captations en 8K presque sans perte, tandis qu’un pipeline vidéo entièrement computationnel permet d’appliquer des effets et des réglages IA sur chaque image, en temps réel. Autofocus, exposition et balance des blancs deviennent intelligents et adaptatifs.

La connectivité n’est pas en reste. Le modem Snapdragon X85 garantit une compatibilité avec les réseaux 5G les plus rapides, tout en réduisant la latence du Wi-Fi, particulièrement utile pour le jeu mobile.

Snapdragon X2 Elite et Elite Extreme : Qualcomm vise les PC haut de gamme

Après avoir secoué le marché du PC portable l’an dernier avec le Snapdragon X Elite, Qualcomm revient avec une génération encore plus ambitieuse. Les Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme promettent des performances supérieures à celles des processeurs Intel Core Ultra 9 ou AMD Ryzen AI, tout en offrant une autonomie bien supérieure.

Gravées en 3 nm, ces puces peuvent atteindre jusqu’à 5 GHz sur deux de leurs cœurs, une première sur ARM. Elles intègrent jusqu’à 18 cœurs Oryon, dont 12 peuvent tourner à 4,4 GHz, le tout avec une consommation maîtrisée. Qualcomm annonce un gain de 75 % en performance CPU par rapport à la concurrence, à puissance équivalente. Cela ouvre la voie à des machines puissantes, capables de rivaliser avec des laptops gamers ou créatifs, tout en restant ultra-portables.

L’IA est également au cœur de cette stratégie. Le nouveau NPU de 80 TOPS, embarqué dans ces puces, offre la capacité de traiter des tâches complexes comme la génération d’images, la traduction en temps réel ou l’édition vidéo sans recourir au cloud. L’éditeur Adobe aurait déjà mesuré des gains de 28 % dans Photoshop et plus de 40 % dans Lightroom et Premiere sur ces nouvelles machines.

Côté graphique, Qualcomm a intégré une mémoire cache Adreno de 18 Mo, spécialement conçue pour améliorer les performances en jeu, en fluidité comme en latence. Même si aucun PC gamer Snapdragon n’a encore été annoncé, la marque Razer a d’ores et déjà confirmé l’arrivée de son logiciel Synapse sur Windows ARM, un pas important pour séduire les utilisateurs exigeants.

Un avenir hybride entre Android, Windows et ChromeOS ?

Au-delà des chiffres, Qualcomm semble préparer un avenir encore plus intégré. Google a confirmé que la convergence entre Android et ChromeOS est en marche, et devrait s’appuyer sur ces nouvelles puces hautes performances. L’objectif serait de proposer une plateforme hybride, capable de faire tourner des apps Android, des logiciels PC et des services cloud de manière fluide sur un seul et même appareil.

Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 devraient débarquer d’ici la fin de l’année. En revanche, les premiers ordinateurs portables propulsés par les Snapdragon X2 Elite sont attendus pour le premier semestre 2026.

Qualcomm en pole position pour dominer le haut de gamme

Qualcomm ne se contente plus de suivre la course, il semble vouloir la mener. Entre le Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui redéfinit le standard des smartphones Android, et les X2 Elite qui ambitionnent de détrôner Intel et AMD sur PC, la marque américaine confirme son statut de leader de l’innovation mobile. Et avec une IA toujours plus présente, intégrée directement au cœur des puces, Qualcomm prépare clairement l’avenir du computing intelligent.