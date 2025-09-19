Accueil » iPhone 17 : Apple muscle la durabilité avec Ceramic Shield 2 et l’iPhone Air

Avec la série iPhone 17, Apple veut mettre fin à l’idée que ses smartphones premium seraient fragiles. Entre nouveaux matériaux, verre renforcé et tests poussés, la marque fait de la durabilité un véritable argument de vente.

iPhone Air : la fin du « bendgate » ?

L’un des grands points faibles des smartphones très fins est leur propension à plier. Apple a voulu rassurer avec un test de résistance appliquant 60 kg de pression au milieu de l’iPhone Air, l’endroit le plus susceptible de se courber.

Résultat : le téléphone est resté parfaitement plat, sans signe de torsion. Même Mark Spoonaur, rédacteur en chef de Tom’s Guide, l’a essayé en direct et a confirmé la solidité de l’appareil. On est loin des mauvais souvenirs du bendgate de l’iPhone 6.

iPhone 17 : un Ceramic Shield 2 trois fois plus résistant

Toute la gamme iPhone 17 bénéficie désormais du Ceramic Shield 2, annoncé comme trois fois plus résistant aux rayures que le verre de l’iPhone 16.

Lors d’une démonstration, Apple a frotté l’écran à l’aide d’un outil minéral. Les marques visibles n’étaient en réalité que des résidus de l’outil, facilement effaçables. Même si Apple n’a pas précisé la dureté exacte du test, le résultat montre une belle résistance aux abrasions du quotidien.

iPhone 17 Pro : des progrès sur les chutes

Autre épreuve redoutée : la chute accidentelle. Apple a présenté des tests où l’iPhone 17 Pro tombait de différentes hauteurs sur plusieurs surfaces. À l’arrivée : aucune fissure ni dommage structurel, uniquement un rebond classique.

En comparaison, l’iPhone 16 Pro Max montrait plus de faiblesses lors des tests tiers. Même si les démonstrations d’Apple se déroulent dans un environnement contrôlé, elles suggèrent un net progrès en matière de résistance aux chocs.

Plus solide, mais pas indestructible

Au final, l’iPhone 17 se montre bien plus robuste que ses prédécesseurs. Résistance au pliage, meilleure protection contre les rayures et meilleure tenue lors des chutes : Apple met clairement en avant la fiabilité de son nouveau design.

Mais comme tout smartphone haut de gamme, il reste vulnérable aux aléas du quotidien. Un étui de protection et un film pour l’écran restent fortement recommandés pour préserver son investissement.

L’iPhone 17 semble enfin pouvoir faire taire les critiques sur sa fragilité. Mais mieux vaut rester prudent : aucun smartphone n’est vraiment indestructible.