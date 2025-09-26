Accueil » Nothing officialise l’indépendance de CMF et installe son centre névralgique en Inde

Nothing officialise l’indépendance de CMF et installe son centre névralgique en Inde

Nothing, la start-up londonienne fondée par Carl Pei, annonce une nouvelle étape stratégique dans son développement global : sa marque abordable CMF by Nothing devient une entité autonome.

Dans ce cadre, l’Inde accueillera le siège de la production et de la R&D de CMF, dans le but d’accélérer son expansion sur les marchés émergents.

CMF : Une nouvelle entité, une stratégie ambitieuse

Carl Pei, fondateur et PDG de Nothing, a confirmé l’information sur X. Il ambitionne de faire de CMF la « première véritable marque de tech grand public indienne à l’échelle mondiale ».

Lancée en 2023, CMF — acronyme de Color, Material, Finish — s’est rapidement fait une place sur les segments d’entrée et de milieu de gamme avec des produits comme des écouteurs sans fil, une montre connectée, et plus récemment, des smartphones.

Avec cette nouvelle organisation, Nothing confirme sa volonté de faire de CMF une marque indépendante au sein d’une stratégie à deux niveaux :

Nothing continuera à se concentrer sur les smartphones et accessoires haut de gamme

CMF adressera le marché de volume, en particulier les smartphones entre 100 et 200 dollars, un segment qui représente plus de 40 % des ventes en Inde selon IDC

CMF s’est fait un nom avec ses produits à prix compétitifs. Parmi ses références :

le Phone 2 Pro, proposé à seulement 259 euros,

des montres et écouteurs sous la barre des 100 euros.

La marque tease déjà le lancement de son premier casque audio audio le 29 septembre 2025, fidèle à son positionnement abordable.

Une coentreprise stratégique avec Optiemus

Pour concrétiser cette vision, CMF formera une joint-venture avec Optiemus, acteur majeur de la fabrication de produits électroniques en Inde. Cette coentreprise assurera la production locale des produits CMF.

Nothing prévoit d’y investir plus de 100 millions de dollars sur trois ans, avec la création de 1 800 emplois. La structure capitalistique du partenariat n’a pas été détaillée, mais l’objectif est clair : renforcer la présence de CMF sur l’un des marchés les plus dynamiques du monde.

L’Inde, nouveau centre de gravité

L’Inde devient ainsi un pilier stratégique pour Nothing. En un an, les ventes de la marque ont progressé de 85 % au deuxième trimestre 2025, dépassant les 2 % de part de marché.

CMF s’appuie également sur une équipe dirigeante expérimentée, avec la récente nomination de Himanshu Tondon (ex-POCO/Xiaomi) au poste de vice-président des opérations.

Une vision à long terme

Cette indépendance marque un tournant pour Nothing, qui renforce sa structure pour mieux adresser des marchés aux dynamiques très différentes. En conférant plus d’autonomie à CMF et en la plaçant au cœur de l’écosystème technologique indien, l’entreprise vise l’agilité, la compétitivité et la croissance à grande échelle.