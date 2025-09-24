Accueil » Motorola Edge 70 : le smartphone « impossiblement fin » se dévoile dans une fuite

Les smartphones ultra-fins sont la nouvelle tendance du marché, avec l’iPhone Air d’Apple et le Galaxy S25 Edge de Samsung en tête de file. Motorola prépare sa riposte avec le Motorola Edge 70, et grâce à une fuite signée Evan Blass, nous avons enfin un aperçu du design de ce futur modèle.

Motorola Edge 70 : Un design ultra-fin et élégant

Sur le visuel promotionnel, on peut lire le slogan « Impossibly Thin and Incredibly Tough » (Impossiblement fin et incroyablement robuste). Cela confirme que le Edge 70 misera sur une épaisseur record d’environ 7 mm ou moins, contre 7,9 mm pour le Edge 60.

Le smartphone adopte une finition premium, avec une version en verre vert Pantone validé, assortie de touches jaunes autour des capteurs photo. Le châssis semble être en alliage d’aluminium robuste, et l’on peut également s’attendre à une déclinaison avec dos en cuir végan, signature de Motorola.

Triple capteur photo et bouton IA

À l’arrière, le triple module photo est clairement visible. À l’avant, Motorola conserve une approche sobre mais haut de gamme. Autre nouveauté : un AI Key, déjà présent sur le Edge 60 Pro, fait son apparition pour faciliter l’accès aux fonctions d’intelligence artificielle.

Avec son profil mince, le Moto Edge 70 ne sacrifie pas la solidité. Comme son prédécesseur, il devrait bénéficier de certifications IP68, IP69 et MIL-STD-810H, assurant résistance à l’eau, à la poussière et aux chocs.

Un design premium… à prix contenu ?

Là où Apple et Samsung réservent leurs modèles ultra-fins au marché très haut de gamme, Motorola pourrait bien proposer le Edge 70 comme un milieu de gamme abordable. Si cela se confirme, il apporterait un design habituellement réservé aux flagships dans une gamme de prix plus accessible.

Le Edge 70 ne sera sûrement pas seul : comme la génération précédente (Edge 60, Edge 60 Pro, Fusion, Stylus…), on peut s’attendre à une famille complète Edge 70. Certains espèrent même voir arriver un Edge 70 Ultra pour concurrencer les Galaxy S25 Ultra et iPhone 17 Pro Max.

Le Motorola Edge 70 s’annonce comme un smartphone fin, élégant et robuste, qui pourrait démocratiser le design ultra-slim sans exploser les prix. Avec son triple capteur, son bouton IA et sa finition soignée, il a de quoi séduire les amateurs de style… sans compromis sur la résistance.

Reste à savoir si Motorola saura tenir sa promesse : un smartphone premium à prix raisonnable.