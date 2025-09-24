Accueil » Windows AI Labs : Microsoft lance un programme pour tester l’IA dans ses applis natives

Microsoft accélère son intégration de l’intelligence artificielle dans Windows avec une initiative inédite : Windows AI Labs. Ce programme permet aux utilisateurs de Windows 11 de tester en avant-première des fonctionnalités IA expérimentales, à commencer par l’application Microsoft Paint.

Paint, premier terrain d'expérimentation pour l'IA

Le programme, repéré par des utilisateurs via des bannières dans Paint, propose d’essayer de nouveaux outils d’édition d’images boostés à l’IA, comme la suppression d’arrière-plan ou le remplissage génératif.

Ces fonctions rappellent ce que l’on trouve dans Photoshop ou Canva, mais intégrées directement dans une application simple et universellement utilisée.

Microsoft confirme que Paint n’est que la première étape. D’autres applications natives comme Notepad ou Photos pourraient bientôt bénéficier de fonctionnalités IA, allant de la génération de texte à l’amélioration automatique de clichés.

Windows AI Labs : Un laboratoire agile pour l’IA dans Windows

Contrairement au Windows Insider Program, qui teste des versions complètes du système, Windows AI Labs cible des fonctions spécifiques, déployées plus vite et testées en conditions réelles.

Les utilisateurs qui s’inscrivent acceptent que certaines données soient collectées pour affiner les algorithmes, un point qui suscite déjà des débats sur la confidentialité et la performance, notamment sur les PC dépourvus de processeurs NPU.

Microsoft s’inspire ici de concurrents comme Google Labs, mais adopte une approche plus intégrée à l’écosystème Windows, tirant parti de sa base d’utilisateurs massive pour obtenir des retours rapides.

Impacts pour les développeurs et les utilisateurs

Avec Windows AI Labs, Microsoft met en place une boucle de feedback directe. Les participants peuvent signaler leurs impressions et problèmes, ce qui permet d’améliorer rapidement l’ergonomie et la précision des outils.

Selon Windows Central, l’initiative pourrait évoluer en un hub centralisé pour tester des fonctionnalités IA à travers toutes les applis Windows, renforçant l’idée d’un OS pensé comme une plateforme d’expérimentation IA.

Des rumeurs évoquent même une intégration de modèles avancés issus du partenariat avec OpenAI, ce qui donnerait une dimension encore plus puissante au programme.

Opportunités et défis

Bien que prometteur, Windows AI Labs devra relever plusieurs défis :

Garantir une équité d’accès pour tous les utilisateurs.

Limiter les biais des modèles IA.

Rassurer sur le respect de la vie privée et la protection des données.

Si Microsoft réussit ce pari, Windows pourrait devenir la plateforme de référence pour l’IA grand public, en prenant une longueur d’avance sur Apple (dont macOS n’en est qu’aux balbutiements en IA) et Google (qui concentre ses efforts côté cloud).

Avec Windows AI Labs, Microsoft change de rythme : au lieu d’attendre de gros updates annuels, l’entreprise ouvre son cycle d’innovation aux utilisateurs pour co-construire l’avenir de Windows.

C’est une stratégie ambitieuse : transformer Windows en véritable laboratoire de l’IA pour tous. Si le programme séduit et s’étend, il pourrait devenir un modèle de développement collaboratif, accélérant l’arrivée de fonctionnalités révolutionnaires dans notre quotidien numérique.