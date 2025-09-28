Accueil » Chrome pour Android transforme vos articles en mini-podcasts grâce à l’IA

Google continue d’intégrer l’IA dans ses produits phares, et cette fois c’est Chrome pour Android qui bénéficie d’une nouveauté surprenante : la possibilité de transformer n’importe quel article en un podcast résumé par l’IA.

Chrome : Des articles qui parlent comme un podcast

Jusqu’ici, Chrome proposait déjà la fonction « Écouter cette page » en lecture vocale. Mais désormais, une option Audio Overview vient enrichir l’expérience dans Chrome.

Plutôt qu’une simple voix de synthèse qui lit l’intégralité du texte, l’IA génère un mini-podcast : une conversation entre deux voix qui résument les points essentiels de l’article. Le but ? Offrir une version courte, claire et engageante du contenu, idéale pour ceux qui manquent de temps.

La fonction est déjà disponible pour certains utilisateurs sur la version stable de Chrome Android (140.0.7339.124), après avoir été testée dans Chrome Canary.

Comment utiliser la fonction Audio Overview ?

Pour tester cette nouveauté, rien de plus simple :

Ouvrez un article dans Chrome pour Android. Appuyez sur le menu à trois points en haut à droite. Sélectionnez « Écouter cette page ». Dans les contrôles de lecture, activez le bouton Audio Overview.

En quelques secondes, votre article se transforme en résumé audio conversationnel.

Pourquoi c’est utile ?

Cette fonctionnalité rend l’information beaucoup plus accessible. Plutôt que de passer dix minutes à lire un article, vous pouvez en retenir l’essentiel en une ou deux minutes, tout en faisant autre chose : trajet, sport, café du matin…

Elle s’adresse aussi bien aux personnes malvoyantes, aux professionnels débordés, qu’aux étudiants qui doivent digérer une grande quantité de contenus.

À noter que la technologie utilisée vient directement de NotebookLM et de Gemini, deux autres produits IA de Google. Son intégration à Chrome — le logiciel le plus utilisé du géant californien — marque une étape clé pour démocratiser cet usage.

Une IA enfin pratique au quotidien

L’Audio Overview de Chrome est l’exemple parfait d’une IA appliquée à un problème réel : trop d’articles à lire, pas assez de temps. En transformant n’importe quelle page web en mini-podcast, Google rend la consommation de contenu plus rapide, plus ludique et plus humaine qu’une simple lecture robotique.

Reste à voir comment l’IA gérera les sujets complexes, mais, pour les actualités et les articles du quotidien, c’est déjà un gros atout pour Chrome.