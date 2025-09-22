realme GT 8 Pro : design circulaire et capteur périscope de 200 mégapixels dévoilés

Après plusieurs fuites, le realme GT 8 Pro se dévoile enfin avec un design qui surprend. Contrairement au module rectangulaire attendu, le smartphone adopte un bloc photo circulaire proéminent, intégrant trois capteurs et un flash logé près du téléobjectif.

À l’arrière, le realme GT 8 Pro mise sur une impressionnante configuration photo :

un capteur principal de 50 mégapixels,

un ultra grand-angle de 50 mégapixels,

un téléobjectif périscope de 200 mégapixels, une première sur ce segment.

La nouveauté la plus intrigante reste la co-signature avec Ricoh, qui devrait introduire son style photo emblématique Negative Film directement sur smartphone.

Sous le capot, le realme GT 8 Pro devrait être propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à un écran AMOLED plat de 6,78 pouces fourni par BOE, affichant une résolution 2K avec des bordures ultra-fines et un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

L’autonomie pourrait bien être l’un de ses plus gros arguments, avec une batterie de 8 000 mAh, une capacité rarement vue dans le haut de gamme. On attend également un moteur linéaire x-axis, des haut-parleurs stéréo et Realme UI 6 sous Android 16.

Sortie imminente du realme GT 8 Pro

Le realme GT 8 Pro devrait être officialisé en octobre en Chine, avant une probable sortie internationale dans les mois suivants.

Avec son bloc circulaire imposant, son capteur périscope de 200 mégapixels et une batterie XXL de 8 000 mAh, le realme GT 8 Pro s’annonce comme l’un des flagships les plus ambitieux de Realme. Son partenariat avec Ricoh pourrait aussi séduire les amateurs de photo en quête de rendu unique.