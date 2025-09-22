Accueil » iPhone Air : sa petite batterie surpasse les Galaxy S25 en autonomie

iPhone Air : sa petite batterie surpasse les Galaxy S25 en autonomie

iPhone Air : sa petite batterie surpasse les Galaxy S25 en autonomie

Avec sa batterie de seulement 3 149 mAh, l’iPhone Air avait tout pour inquiéter. À l’heure où la concurrence aligne des batteries de 5 000 à 6 000 mAh, Apple semble aller à contre-courant.

Et pourtant, les premiers tests prouvent que la firme de Cupertino a réussi un petit exploit.

Lors d’un test complet de décharge, le YouTuber XEETECHCARE a mesuré 8 h 57 min d’écran allumé pour l’iPhone Air, soit mieux que le Galaxy S25 Edge et sa batterie de 3 900 mAh (8 h 45 min).

Du côté de Tom’s Guide, les résultats confirment la tendance :

En navigation web continue, l’iPhone Air tient 12 h 2 min, contre 11 h 48 min pour le S25 Edge.

En streaming vidéo, l’écart est encore plus marqué : après 5 heures, l’iPhone Air affichait 81 % de batterie restante, contre 67 % pour son rival Samsung.

iPhone Air : L’efficacité Apple, hardware + software

Cette performance ne s’explique pas par le hardware seul. Apple aurait intégré un système de gestion des ressources dopé à l’IA, permettant d’optimiser la consommation en temps réel. Résultat :

L’iPhone 17 Pro Max (4,422 mAh) a atteint 11 h 53 min d’autonomie, contre seulement 9 h 18 min pour le Galaxy S25 Ultra (5,000 mAh).

Même l’iPhone 17 Pro (3,988 mAh) dépasse le 16 Pro Max (4,685 mAh) de l’an dernier dans les mêmes conditions.

Les fuites annoncent que Samsung ne prévoira pas d’augmenter la capacité de batterie sur le futur Galaxy S26 Ultra. Si Apple continue à miser sur ses optimisations logicielles et IA, l’écart pourrait encore se creuser face à la concurrence.

Avec l’iPhone Air, Apple démontre qu’une petite batterie bien optimisée peut rivaliser, voire surpasser, des concurrents mieux dotés sur le papier. De quoi redonner confiance à ceux qui craignaient que finesse et autonomie ne fassent pas bon ménage.