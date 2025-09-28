fermer
Windows 11 ajoute un bouton « Partager avec Copilot » dans la barre des tâches

Windows 11 ajoute un bouton « Partager avec Copilot » dans la barre des tâches

Si vous n’avez pas encore eu votre dose de Copilot, Microsoft en a trouvé une nouvelle façon. Dans la dernière préversion Insider de Windows 11 (build 26220.6690, canal Dev), un nouveau bouton « Partager avec Copilot » a fait son apparition directement dans la barre des tâches.

À quoi sert ce bouton Copilot ?

Dès que vous survolez une application dans la barre des tâches, l’option Partager avec Copilot apparaît. En un clic, vous pouvez partager votre écran avec Copilot Vision.

Concrètement, si vous consultez un tableau Excel, écoutez de la musique ou regardez une image, Copilot peut :

  • Analyser le contenu affiché.
  • Fournir des explications, résumés ou informations supplémentaires.
  • Simplifier des sujets complexes en étapes plus claires.

Ensuite, vous pouvez approfondir la discussion avec Microsoft Copilot pour explorer davantage le sujet.

Nouvelles fonctions dans cette version

Cette mise à jour Insider apporte aussi un outil pratique de traduction de texte à l’écran, qui permet de traduire des parties de pages Web ou d’applications non disponibles dans votre langue.

Comme il s’agit d’une préversion Insider, rien ne garantit que cette nouveauté sera conservée dans la version finale. Microsoft teste régulièrement des changements d’interface et les retire si les retours des utilisateurs ne sont pas positifs.

Trop de Copilot ?

Cette nouveauté soulève une question plus large : n’y a-t-il pas trop de Copilot dans Windows ? L’assistant IA de Microsoft est déjà présent dans l’application Notes, la barre des tâches, le navigateur Edge, et même sur certains claviers physiques. Pour beaucoup, Windows commence à ressembler à un terrain d’essai pour toutes les expérimentations Copilot.

