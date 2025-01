CES 2025 : Intel réaffirme son ambition dans les GPU

L’entrée d’Intel sur le marché des cartes graphiques discrètes avait suscité beaucoup d’espoir, notamment pour briser le duopole dominé par NVIDIA et AMD.

Cependant, malgré le lancement récent de sa deuxième génération de cartes Intel Arc B Series, l’avenir de cette initiative semblait incertain. Lors de son keynote au CES 2025, la nouvelle co-CEO d’Intel, Michelle Johnston Holthaus, a pris la parole pour clarifier les intentions de l’entreprise dans ce domaine stratégique.

Michelle Johnston Holthaus a déclaré : « Nous sommes très engagés dans le marché des cartes graphiques discrètes et continuerons d’investir stratégiquement dans cette direction ».

Ces propos se veulent rassurants, surtout après les déclarations plus prudentes de l’ancien PDG d’Intel, Pat Gelsinger, qui avait exprimé des doutes quant à l’avenir de la division des GPU discrets lors d’un récent appel aux résultats. Ce dernier avait laissé entendre que Intel pourrait réduire ses ambitions en faveur d’investissements accrus dans les graphiques intégrés, un segment où l’entreprise est historiquement bien implantée.

Intel, un changement de direction et des résultats encourageants

Le succès commercial des cartes graphiques Arc de deuxième génération pourrait expliquer ce regain de confiance. Ces GPU, bien accueillis par les consommateurs, ont renforcé la position d’Intel dans un marché qui semblait jusqu’ici difficile à pénétrer. Par ailleurs, le changement de direction à la tête de l’entreprise avec l’arrivée de co-CEO intérimaires, dont Michelle Johnston Holthaus, pourrait refléter une vision plus optimiste pour l’avenir de la division graphique.

Le marché des cartes graphiques discrètes est depuis longtemps dominé par NVIDIA et AMD. L’arrivée d’un troisième acteur comme Intel est perçue comme bénéfique pour les consommateurs, en stimulant l’innovation et en favorisant une concurrence accrue sur les prix.

Pour l’heure, Intel n’a pas encore révélé ses plans pour une troisième génération de cartes graphiques Arc, mais il est encore tôt pour cela. Avec le lancement récent des B-series, il faudra attendre pour voir comment l’entreprise compte poursuivre sur cette lancée.

Une stratégie à long terme ou une retraite masquée ?

Bien que les déclarations d’Intel au CES 2025 soient encourageantes, certaines interrogations subsistent. L’entreprise pourra-t-elle maintenir ses investissements dans ce domaine face à des rivaux bien établis et à ses propres défis internes ? Ou cette réaffirmation de son engagement dans les GPU discrets est-elle une manière d’éviter de montrer des signes de repli prématurés ?

Seul le temps dira si Intel deviendra un acteur majeur et durable dans ce segment compétitif. Ce qui est certain, c’est que l’industrie a besoin de cette troisième voie pour renforcer l’innovation et offrir plus d’options aux utilisateurs.