Accueil » Intel Arc B580 et B570 : Performances 1440p et prix abordable pour défier Nvidia

Intel Arc B580 et B570 : Performances 1440p et prix abordable pour défier Nvidia

Intel Arc B580 et B570 : Performances 1440p et prix abordable pour défier Nvidia

Intel a officiellement lancé sa deuxième génération de cartes graphiques dédiées, la série Arc B, portant le nom de code Battlemage. Cette nouvelle gamme comprend deux modèles : les Arc B580 et Arc B570, conçus pour offrir des performances de jeu en 1440p à un prix abordable. Bien que ce lancement représente une avancée significative pour Intel dans le domaine des GPU, il pourrait également marquer la fin de son incursion dans ce marché.

Les GPUs Arc B580 et Arc B570 intègrent des coeurs Xe de seconde génération, offrant des capacités de ray tracing améliorées et des moteurs d’intelligence artificielle XMX. Ces moteurs alimentent la nouvelle technologie XeSS 2, une alternative à la DLSS de Nvidia et à la FSR d’AMD. XeSS 2 combine mise à l’échelle, génération d’images et optimisation de la latence, promettant une augmentation des fréquences d’images allant jusqu’à 3,9 fois dans les jeux les plus exigeants.

La Arc B580 est équipée de 12 Go de mémoire dédiée, tandis que la Arc B570 propose 10 Go, offrant un avantage considérable par rapport à de nombreux concurrents en termes de VRAM. Selon les benchmarks de Intel, la Arc B580 offre une amélioration moyenne de 24 % par rapport à la première génération Arc A750, en se concentrant sur des résolutions en 1440p. Intel affirme également que la Arc B580 propose un rapport performance-prix supérieur de 32 % à celui des cartes concurrentes.

Cependant, ces chiffres, fournis par le fabricant, devront être vérifiés par des tests indépendants pour confirmer leur fiabilité. Si ces données se révèlent exactes, cela représenterait une amélioration notable par rapport à la génération précédente.

Une lueur d’espoir pour le marché des GPU abordable

La série Arc B arrive à un moment où les options de GPU à prix abordable sont rares. Les Arc B580 et B570 visent à redéfinir les attentes des joueurs en matière de cartes graphiques respectivement à 249 dollars (probablement 285 euros) et 219 dollars (249 euros). La B580, en particulier, se positionne comme une alternative solide pour le jeu en 1440p, une résolution qu’Intel considère désormais comme le nouveau standard pour les passionnés.

Comparées à la RTX 4060 de Nvidia (329 euros) et à la RX 7600 d’AMD (307 euros), les cartes Intel se démarquent par leur prix compétitif et leur mémoire plus généreuse. Cela s’avère particulièrement utile dans les jeux gourmands en VRAM, où les cartes Nvidia de 8 Go sont souvent critiquées pour leurs limitations.

Défis et avenir incertain

Bien que le lancement de Battlemage représente une avancée, l’avenir de Intel sur le marché des GPU reste incertain. L’ancien PDG d’Intel, Pat Gelsinger, qui a récemment quitté son poste, s’est montré hésitant quant à l’engagement de l’entreprise pour les générations futures de GPU dédiés. Les récents rapports financiers d’Intel et les mesures de réduction des coûts alimentent les spéculations selon lesquelles la série Arc B pourrait être la dernière de l’entreprise.

Intel a déjà rencontré des difficultés dans ce domaine. Les cartes graphiques de première génération ont souffert de retards, de problèmes de pilotes et d’une concurrence féroce de la part de Nvidia et AMD. Même avec les avancées de Battlemage, les défis économiques et les changements de leadership d’Intel rendent incertain le développement ds’une troisième génération de GPU Arc.

Disponibilité et partenariats

Les Arc B580 et B570 seront disponibles auprès de grands partenaire,s comme Acer et ASRock, avec Intel proposant également ses propres versions Limited Edition. La B580 sera disponible à partir du 13 décembre, suivie de la B570 le 16 janvier 2025.

La série Arc B met en lumière la volonté d’Intel de se tailler une place sur le marché des GPU. Bien que Battlemage puisse être le chant du cygne d’Intel dans ce domaine, il offre une combinaison d’abordabilité et de fonctionnalités qui donne aux joueurs à budget limité une nouvelle option à considérer.

Cependant, ce lancement pourrait n’être qu’un tremplin ou un adieu définitif, selon les prochaines décisions stratégiques d’Intel, l’accueil du marché et la capacité de l’entreprise à relever le défi face à Nvidia et AMD. Pour l’instant, les Arc B580 et B570 apportent une bouffée d’air frais dans les derniers mois de 2024 pour les gamers à la recherche de performances à prix compétitif.