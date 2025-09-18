Accueil » Honor Magic V6 : un ambitieux pliable avec un capteur photo de 200 mégapixels

Honor prépare un nouveau coup d’éclat dans l’univers des smartphones pliants. Selon une fuite signée Digital Chat Station, le futur Honor Magic V6 pourrait embarquer un capteur principal de 200 mégapixels, une première pour la marque et un bond en avant par rapport au 50 mégapixels (Sony IMX906, 1/1,56 pouce) du Magic V5.

L’intégration d’un capteur de 200 mégapixels marquerait une étape décisive pour Honor, qui semble vouloir hisser son smartphone pliable au niveau des photophones les plus ambitieux. Cette stratégie s’aligne avec les rumeurs autour de la série Honor 500, également pressentie avec un capteur de 200 mégapixels, malgré un positionnement tarifaire plus accessible.

Le Magic V5 avait séduit grâce à sa finesse et sa légèreté. Le défi du Magic V6 sera donc de conserver ces atouts tout en intégrant un module photo bien plus imposant.

Il pourrait aussi inaugurer MagicOS 10, la nouvelle surcouche Android de la marque, pensée pour le multitâche et l’exploitation des grands écrans pliants.

Honor Magic V6 : Sous le capot

Côté performances, deux options se dessinent :

le Snapdragon 8 Elite Gen 5, pour un maximum de puissance,

ou le Snapdragon 8 Gen 5, un choix plus économique pour maintenir un prix compétitif malgré le surcoût du capteur de 200 mégapixels.

Si l’info se confirme, le Magic V6 deviendrait le premier smartphone pliable non-Samsung doté d’un capteur de 200 mégapixels. Une décision audacieuse qui pourrait donner à Honor un avantage stratégique alors que le marché des pliants entre dans une nouvelle phase de maturité.