Snapdragon 8 Gen 5 (SM8845) : la puce intermédiaire qui cohabitera avec le Snapdragon 8 Elite 2

Qualcomm prépare un double lancement retentissant pour sa prochaine conférence Snapdragon Summit 2025, prévue en septembre en Californie : l’arrivée du Snapdragon 8 Elite 2 (modèle SM8850) et l’éventuelle résurgence d’une puce baptisée Snapdragon 8 Gen 5 (ou 8 s Gen 5) portant le numéro SM8845.

Cette stratégie marque un retour à la désignation « Gen » tout en conservant la nouvelle appellation « Elite ».

Une puce haut de gamme… mais à un niveau juste inférieur à au Elite 2

Le célèbre Digital Chat Station sur Weibo affirme que le Snapdragon 8 Gen 5 ne serait pas une simple mise à jour du Snapdragon 8 s Gen 4, mais un vrai composant haut de gamme. Il serait gravé en TSMC N3P (3 nm) — tout comme le Elite 2 — et profiterait d’une architecture Oryon maison ainsi que de l’instruction SME (Scalable Matrix Extension) pour booster les performances IA sur l’appareil.

Ce positionnement en ferait une puce quasiment équivalente à le Elite 2, mais placée juste en dessous dans la hiérarchie, probablement pour offrir une alternative plus accessible aux fabricants.

Caractéristiques techniques et alignement avec le Elite 2 :

Architecture CPU 2+6, similaire au Elite 2, avec des cœurs Oryon de deuxième génération.

GPU Adreno 830, identique à celui du Elite 2.

Gravure en 3 nm (N3P), garantissant une efficacité énergétique accrue et des performances élevées.

Premiers smartphones pressentis avec le Snapdragon 8 Gen 5

Parmi les marques en lice, Redmi (avec le K90), Honor (GT 2) et Realme (Neo 8) sont évoqués comme potentiellement les premiers à adopter cette puce dans leurs appareils, dès la fin 2025 ou début 2026.

La réintroduction du « Gen 5 » (SM8845) vis-à-vis du haut de gamme « Elite 2 » (SM8850) pourrait permettre à Qualcomm de mieux segmenter sa gamme de puces dans un marché devenu ultra compétitif. Cela offrirait aux fabricants une option quasi-flash pour positionner leurs produits sans payer le surcoût d’une puce « Elite », tout en gardant une belle marge.

En parallèle : où en est le Snapdragon 8 Elite 2 ?

La puce Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) reste la véritable vitrine de Qualcomm. Attendue en septembre, elle devrait offrir une performance accrue (+30 % en mono‑cœur, +12 % en multi, par rapport à la génération précédente) grâce toujours à l’architecture Oryon et au procédé 3 nm. Xiaomi est confirmé comme le premier partenaire OEM à lancer un smartphone basé sur cette plateforme.

Qualcomm semble préparer un duo stratégique : le Elite 2 pour les flagships ultra-performants, et le Snapdragon 8 Gen 5, une puce haut de gamme juste en dessous, pensée pour un meilleur ratio performances-prix. Les révélations de Digital Chat Station confirment un SM8845 dans la veine technologique de le Elite malgré son positionnement intermédiaire.

L’annonce officielle, attendue durant le Summit en septembre 2025, lèvera le voile sur cette nouvelle hiérarchie chipsets Snapdragon. À suivre de très près.