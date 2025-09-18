Logitech Pro X2 Superstrike : la nouvelle souris gaming analogique arrive en 2026

Logitech G vient de lever le voile sur deux souris qui vont faire parler d’elles dans l’esport : la Pro X Superlight 2c, une version plus compacte de la célèbre Superlight 2, et la Pro X2 Superstrike, équipée d’une toute nouvelle technologie de clic révolutionnaire.

Pro X2 Superstrike : le clic réinventé

Début 2026, Logitech lancera sa nouvelle souris gaming phare, la Pro X2 Superstrike, vendue 179,99 euros. Particularité : elle abandonne totalement les interrupteurs mécaniques au profit d’un système analogique haptique qui simule la sensation du clic tout en promettant une réactivité inégalée.

Cette technologie, baptisée HITS (Haptic Inductive Trigger System), réduit la course des boutons principaux à seulement 0,6 mm.

Elle offre également 10 niveaux d’actionnement personnalisables et le support du Rapid Trigger, une fonctionnalité issue des claviers gaming qui permet d’enchaîner les clics en rafale avec une rapidité accrue. Logitech affirme que cette innovation réduit la latence jusqu’à 30 millisecondes.

Côté spécifications, la Pro X2 Superstrike pèse 65 g, intègre le capteur Hero 2 et supporte un taux de polling sans fil de 8 000 Hz via le dongle Lightspeed (configurable avec le logiciel G Hub). Elle est aussi compatible avec le tapis de recharge sans fil Powerplay 2.

Pro X Superlight 2c : la performance en format compact

En parallèle, Logitech lancera la Pro X Superlight 2C, une version plus compacte et plus légère de la Superlight 2, disponible le 21 octobre 2025 à 179,99 euros. Avec ses 51 g et son format réduit de 5 %, elle vise les joueurs aux mains plus petites, tout en conservant les mêmes performances que sa grande sœur.

Conçue pour les joueurs aux mains plus petites ou adeptes des grips en griffe et au bout des doigts, elle combine :

Capteur HERO 2 (44 000 DPI, > 888 IPS),

(44 000 DPI, > 888 IPS), Technologie Lightspeed avec taux de rapport de 8 kHz,

avec taux de rapport de 8 kHz, Switches Lightforce hybrides (mécaniques + optiques),

Autonomie record de 95 h , compatible avec la recharge sans fil Powerplay,

, compatible avec la recharge sans fil Powerplay, Patins en PTFE haute qualité pour une glisse ultra-fluide.

Bref, une souris d’élite adaptée aux longues sessions de jeu sans compromis sur la vitesse ou la précision.

Avec la Pro X2 Superstrike, Logitech apporte au monde des souris gaming une technologie analogique avec haptique qui pourrait changer la donne, surtout pour les joueurs compétitifs. La Pro X Superlight 2C, de son côté, cible ceux qui cherchent compacité et légèreté sans compromis sur les performances.