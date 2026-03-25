macOS 26.4 est disponible  : Le Mac se prépare à dire adieu à Intel

Apple a officiellement déployé macOS Tahoe 26.4, une mise à jour qui ne cherche pas l’effet waouh, mais préfère la précision. Pas de révolution visuelle, pas de démonstration tonitruante autour de l’IA : cette version avance par petites retouches, avec une logique de polissage qui en dit long sur la phase actuelle de la plateforme Mac.

macOS 26.4 : Une mise à jour discrète, mais pensée pour fluidifier le quotidien

Dans ses notes de version, Apple présente macOS 26.4 comme un ensemble d’améliorations ciblées. Safari récupère une option de barre d’onglets compacte, conçue pour dégager davantage d’espace à l’écran et permettre la recherche directement depuis l’onglet actif. Freeform, de son côté, gagne des outils avancés de création et d’édition d’images ainsi qu’une bibliothèque de contenus premium intégrée à Apple Creator Studio. L’ensemble dessine une mise à jour orientée confort d’usage plus que rupture fonctionnelle.

Apple ajoute aussi 8 nouveaux emojis, dont une orque et un visage déformé, tout en affinant plusieurs fonctions plus utilitaires. Dans Rappels, il devient possible de marquer une tâche comme urgente via un raccourci clavier et de filtrer ces éléments dans les listes intelligentes. Le partage des achats évolue également : les adultes d’un groupe de partage familial peuvent désormais payer avec leur propre moyen de paiement, sans dépendre du compte de l’organisateur.

Même les réglages de sous-titres et de légendes deviennent plus accessibles, avec un aperçu en temps réel directement depuis l’icône dédiée.

Un signal technique important : Apple continue de préparer l’après-Intel

Au-delà des petites nouveautés visibles, macOS 26.4 confirme une trajectoire plus structurelle. Apple rappelle dans sa documentation développeur que macOS 26 est la dernière version à prendre en charge les Mac Intel, et que la prise en charge de Rosetta pour les apps prendra fin après macOS 27. Ce n’est pas un détail : cela signifie que l’écosystème Mac entre dans une nouvelle phase de nettoyage technologique, où les développeurs vont devoir accélérer la transition complète vers Apple Silicon.

Certaines versions bêta de macOS 26.4 faisaient d’ailleurs apparaître des alertes liées aux apps dépendantes de Rosetta 2, signe qu’Apple prépare progressivement les utilisateurs et les éditeurs à cette bascule. Même si ce point n’est pas mis en avant dans la page grand public des nouveautés, il s’inscrit dans une stratégie claire : simplifier la pile logicielle du Mac pour mieux servir la prochaine génération de performances et de fonctions système.

L’absence la plus visible reste Siri

Le grand absent de macOS Tahoe 26.4, c’est évidemment Siri. Alors que de nombreuses attentes entouraient toujours la version plus contextuelle et plus personnalisée de l’assistant, cette mise à jour ne contient aucune percée majeure sur ce terrain dans les notes officielles d’Apple. Cette absence s’aligne avec plusieurs rapports récents indiquant que la feuille de route IA de Cupertino reste sous tension, et que les fonctions Siri les plus ambitieuses ont encore glissé dans le calendrier.

Apple avait déjà reconnu en 2025 que certaines améliorations de Siri prendraient plus de temps que prévu et arriveraient en 2026. Mais à ce stade, la version 26.4 ne matérialise toujours pas cette promesse sur Mac. Cela renforce l’idée d’une entreprise qui préfère temporiser plutôt que livrer une expérience inachevée, quitte à donner le sentiment que son récit autour de l’IA manque encore de consistance face à la concurrence.

Apple choisit la discipline plutôt que le spectacle

macOS Tahoe 26.4 n’est pas une mise à jour spectaculaire, mais ce n’est pas nécessairement une faiblesse. Apple semble ici jouer une partition plus méthodique : améliorer les points de friction, enrichir les apps maison, préparer la fin d’Intel, et stabiliser la plateforme avant de relancer un cycle plus ambitieux autour de Siri et d’Apple Intelligence.

En clair, macOS 26.4 ressemble à une version de consolidation. Pas un millésime qui redéfinit le Mac, mais une étape qui affine la machine en silence. Et parfois, dans l’univers Apple, les mises à jour les plus discrètes sont aussi celles qui préparent les changements les plus profonds.