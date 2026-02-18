fermer
macOS 26.4 : Apple ajoute une limite de charge au MacBook pour préserver la batterie
Apple vient de transposer au MacBook l’une de ses options les plus malines côté iPhone : la possibilité de plafonner la charge pour ménager la batterie. Dans la bêta de macOS 26.4, un nouveau réglage Limite de charge permet de choisir un maximum entre 80 % et 100 %, afin d’éviter que la machine reste des heures — voir des jours — branchée à 100 %.

macOS 26.4 : Un curseur simple, une logique claire

Selon MacRumors, l’option apparaît dans Réglages Système > Batterie et se pilote via un slider. Celui-ci permet de fixer un plafond — 80/85/90/95/100 % — et d’empêcher le Mac de monter systématiquement à 100 %. Une fois activé, le MacBook s’arrête de charger au niveau choisi au lieu de « toper » automatiquement à 100 %.

À noter, Apple indique que la charge peut s’arrêter « à quelques points près » du seuil, et que le Mac peut ponctuellement remonter à 100 % pour maintenir des estimations fiables de l’état de charge.

Limite de charge vs Recharge optimisée : enfin, le contrôle manuel

Jusqu’ici, macOS proposait surtout un chargement de batterie optimisé, un système « intelligent » qui apprend votre routine et retarde la charge au-delà de 80 % quand il estime que le Mac restera branché longtemps. Le principe : réduire le temps passé à pleine charge, sans vous priver d’une batterie pleine quand vous en avez besoin.

La différence, ici, est fondamentale :

  • Recharge optimisée : adaptative, basée sur vos habitudes.
  • Limite de charge : plafond fixe, choisi par vous — idéal si votre MacBook vit sur un bureau, branché sur un écran externe.

C’est précisément ce contrôle « strict » qui manquait à la stratégie batterie du Mac.

Pourquoi ça compte (surtout pour les MacBook sédentaires) ?

Dans la vraie vie, beaucoup de MacBook passent leur semaine branchée : dock, écran externe, chargeur USB-C, open-space ou home office. Dans ce scénario, éviter le 100 % permanent est une approche largement considérée comme bénéfique pour limiter l’usure au fil des années — Apple elle-même explique que son système optimisé vise à réduire le temps passé « totalement chargé ».

Disponibilité : pour l’instant, bêta

La fonction est repérée dans la bêta de macOS 26.4, et Apple a également lancé une public bêta destinée aux testeurs. Le déploiement grand public est attendu lors de la sortie « stable » de macOS 26.4, sans date officielle précisée à ce stade.

C’est donc une petite option, mais une grosse idée : ne plus laisser sa batterie vivre en permanence à 100 %.

