Homebrew 5.0 : l'outil devient plus rapide, mais plus strict sur macOS

Homebrew, le célèbre gestionnaire de paquets open source pour macOS et Linux, vient de publier sa version Homebrew 5.0, marquant l’une des mises à jour les plus importantes depuis des années.

Cette nouvelle mouture apporte des téléchargements plus rapides, un meilleur support matériel, et une refonte majeure du système de sécurité sur macOS.

Homebrew 5.0 : Téléchargements parallèles par défaut

La grande nouveauté de Homebrew 5.0 est l’activation par défaut des téléchargements parallèles. Concrètement, cela permet de télécharger plusieurs paquets en même temps, ce qui accélère considérablement les installations, surtout pour les logiciels ayant de nombreuses dépendances.

L’équipe Homebrew précise : « Nous nous attendons à quelques problèmes résiduels — si vous en rencontrez, merci de les signaler ! ».

Pour les utilisateurs avancés, il reste possible de désactiver cette option dans les paramètres en cas de bug ou de conflit réseau.

Compatibilité et fin de support sur macOS

Homebrew 5.0 officialise sa compatibilité avec macOS 26 Tahoe, la dernière version du système d’exploitation d’Apple, même si l’outil y fonctionnait déjà officieusement.

Mais, cette bonne nouvelle s’accompagne de quelques coupes importantes côté compatibilité :

Fin du support de macOS Catalina (10.15) et versions antérieures prévue en septembre 2026

en septembre 2026 Les Mac Intel passent au niveau de support Tier 3 (maintenance minimale)

passent au (maintenance minimale) Fin complète du support de macOS Big Sur (11) et de tous les Mac Intel autour de septembre 2027

Si vous utilisez un ancien Mac, MacPorts reste une alternative viable. Ce gestionnaire prend encore en charge les anciennes versions de macOS, même s’il propose moins de paquets que Homebrew.

Support complet pour Linux ARM 64 bits

Homebrew 5.0 ajoute désormais un support officiel complet pour les systèmes Linux ARM 64 bits (ARM64 / AArch64).

Une excellente nouvelle pour :

les utilisateurs de Raspberry Pi ,

, les mini-PC à base de processeurs ARM ,

, WSL2 sur Windows ARM ,

Windows ARM ou encore les serveurs cloud ARM récents.

Cette amélioration élargit considérablement les possibilités de déploiement de Homebrew sur des environnements plus légers, moins énergivores et de plus en plus répandus.

Suppression des contournements de sécurité macOS

C’est sans doute le changement le plus controversé : Homebrew retire toutes les fonctions permettant de contourner Gatekeeper et d’autres mécanismes de sécurité de macOS.

Jusqu’à présent, Homebrew permettait d’exécuter facilement des outils en ligne de commande non signés avec un certificat développeur Apple (ce qui coûte 99 euros/an). Désormais, ces outils devront être compilés et signés correctement pour fonctionner sans erreur de sécurité.

En clair : les utilisateurs de macOS devront probablement faire face à moins de paquets disponibles ou devront signer manuellement leurs binaires dans certains cas. On ne sait pas encore si des solutions de contournement « officielles » seront proposées par la communauté.

Homebrew 5.0 : Plateformes supportées et installation

Homebrew 5.0 est désormais compatible avec :

macOS Sonoma 14 et supérieur (Apple Silicon et Intel jusqu’en 2027),

et supérieur (Apple Silicon et Intel jusqu’en 2027), Linux 64 bits x86 , ARM64 , et 32 bits x86 .

Pour installer Homebrew : /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Commande officielle disponible sur brew.

Plus rapide, plus moderne, mais plus strict

Homebrew 5.0 est une mise à jour ambitieuse qui améliore sensiblement les performances et l’universalité de l’outil — notamment pour les plateformes ARM.

Mais, la suppression des contournements de sécurité sur macOS marque un tournant vers une approche plus stricte et conforme à Apple, au détriment d’une partie de la flexibilité historique de Homebrew.

En résumé : un Homebrew plus rapide, plus sûr, mais un peu moins permissif.