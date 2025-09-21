fermer
Microsoft favorise Claude Sonnet 4 dans GitHub Copilot, au détriment de GPT-5
Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité dans Visual Studio Code : la sélection automatique de modèles IA. Cet outil choisira dynamiquement le modèle le plus adapté pour garantir des performances optimales, entre Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini et d’autres modèles intégrés à GitHub Copilot.

Mais un détail attire l’attention : les utilisateurs payants de Copilot s’appuieront principalement sur Claude Sonnet 4, confirmant que Microsoft favorise désormais les modèles d’Anthropic au détriment des derniers modèles d’OpenAI.

Claude Sonnet 4 recommandé en interne

Selon une note interne révélée par The Verge, Julia Liuson, responsable de la division développeurs chez Microsoft, a indiqué dès juin : « Sur la base de nos benchmarks internes, Claude Sonnet 4 est notre modèle recommandé pour GitHub Copilot ».

Bien que cette directive ait été formulée avant la sortie de GPT-5, les sources confirment que la stratégie de Microsoft n’a pas changé depuis.

D’après les tests réalisés en interne, Claude Sonnet 4 surpasse GPT-5 dans plusieurs cas d’usage liés au développement :

  • Génération de code plus fiable.
  • Réponses mieux contextualisées.
  • Moins de corrections nécessaires dans les environnements de production.

Microsoft aurait même demandé à ses propres ingénieurs d’utiliser Claude Sonnet 4 en priorité.

Copilot et Microsoft 365 bientôt boostés par Anthropic

Au-delà de Visual Studio Code, Microsoft prévoit d’intégrer les modèles Anthropic dans certaines applications de la suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint).

Selon The Information, Claude Sonnet 4 offre de meilleurs résultats que GPT-5 dans des tâches complexes, comme l’analyse de données Excel ou la génération de diapositives PowerPoint.

Mustafa Suleyman, chef de l’IA chez Microsoft (ex-DeepMind, cofondateur d’Inflection), a confirmé lors d’un récent « town hall » interne que l’entreprise développe ses propres modèles : « Aujourd’hui, MAI-1-preview n’a été entraîné que sur 15 000 H100, un cluster minuscule à l’échelle de l’industrie. Mais nous allons investir massivement pour l’étendre ».

Cela confirme que Microsoft veut réduire sa dépendance à OpenAI, tout en continuant à diversifier ses partenariats.

Contexte : relation complexe avec OpenAI

La semaine dernière, Microsoft et OpenAI ont annoncé un nouvel accord, ouvrant la voie à une possible IPO d’OpenAI.

  • Microsoft a déjà investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI.
  • Un accord de partage de revenus est en place.
  • Désormais, OpenAI peut aussi utiliser des clouds concurrents d’Azure, un signe d’assouplissement stratégique.
