Microsoft favorise Claude Sonnet 4 dans GitHub Copilot, au détriment de GPT-5

Microsoft introduit une nouvelle fonctionnalité dans Visual Studio Code : la sélection automatique de modèles IA. Cet outil choisira dynamiquement le modèle le plus adapté pour garantir des performances optimales, entre Claude Sonnet 4, GPT-5, GPT-5 mini et d’autres modèles intégrés à GitHub Copilot.
Mais un détail attire l’attention : les utilisateurs payants de Copilot s’appuieront principalement sur Claude Sonnet 4, confirmant que Microsoft favorise désormais les modèles d’Anthropic au détriment des derniers modèles d’OpenAI.
Claude Sonnet 4 recommandé en interne
Selon une note interne révélée par The Verge, Julia Liuson, responsable de la division développeurs chez Microsoft, a indiqué dès juin : « Sur la base de nos benchmarks internes, Claude Sonnet 4 est notre modèle recommandé pour GitHub Copilot ».
Bien que cette directive ait été formulée avant la sortie de GPT-5, les sources confirment que la stratégie de Microsoft n’a pas changé depuis.
D’après les tests réalisés en interne, Claude Sonnet 4 surpasse GPT-5 dans plusieurs cas d’usage liés au développement :
- Génération de code plus fiable.
- Réponses mieux contextualisées.
- Moins de corrections nécessaires dans les environnements de production.
Microsoft aurait même demandé à ses propres ingénieurs d’utiliser Claude Sonnet 4 en priorité.
Copilot et Microsoft 365 bientôt boostés par Anthropic
Au-delà de Visual Studio Code, Microsoft prévoit d’intégrer les modèles Anthropic dans certaines applications de la suite Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint).
Selon The Information, Claude Sonnet 4 offre de meilleurs résultats que GPT-5 dans des tâches complexes, comme l’analyse de données Excel ou la génération de diapositives PowerPoint.
Mustafa Suleyman, chef de l’IA chez Microsoft (ex-DeepMind, cofondateur d’Inflection), a confirmé lors d’un récent « town hall » interne que l’entreprise développe ses propres modèles : « Aujourd’hui, MAI-1-preview n’a été entraîné que sur 15 000 H100, un cluster minuscule à l’échelle de l’industrie. Mais nous allons investir massivement pour l’étendre ».
Cela confirme que Microsoft veut réduire sa dépendance à OpenAI, tout en continuant à diversifier ses partenariats.
Contexte : relation complexe avec OpenAI
La semaine dernière, Microsoft et OpenAI ont annoncé un nouvel accord, ouvrant la voie à une possible IPO d’OpenAI.
- Microsoft a déjà investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI.
- Un accord de partage de revenus est en place.
- Désormais, OpenAI peut aussi utiliser des clouds concurrents d’Azure, un signe d’assouplissement stratégique.